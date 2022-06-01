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Max Mara夏季印花髮箍、手機袋太Q！　MOSCHINO摩登原始人聯名必收

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記者鮑璿安／ 台北報導

炎熱夏季來到，各種竹編、彩色條紋單品最療癒了，Max Mara  迎來了「Mon Coeur 」夏日限定系列提前滿足度假心情，像是Gram 印花編織圖案一躍而上生活配件，手機斜背袋、髮箍簡直可愛滿點！另外，MOSCHINO 與 The Flintstones 摩登原始人聯名系列也悄悄開賣。

▲Max Mara  ,MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲Max Mara  ,MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲Max Mara 「Mon Coeur」 夏日限定系列圍繞度假主題展開 。（圖／品牌提供）

Max Mara 「Mon Coeur」 夏日限定系列圍繞度假主題展開，長版襯衫上出現了青蘋果、紅櫻桃印花，可搭配手提肩背包相佐。系列也推出了生活小物，夏季必備的遮陽帽、手機斜背袋，髮箍，洋溢了Gram 印花編織圖案，高雅的滿版圖案充斥其中；同時也有彩色愛心圖案，點綴在筆記本、鉛筆組、購物袋、隨行水杯之上，攜帶出行有好心情。

▲Max Mara  ,MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲Max Mara  ,MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲Max Mara  ,MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲Gram 印花編織圖案、彩色愛心生活小物 。（圖／品牌提供）

MOSCHINO 創意總監 Jeremy Scott將「The Flintstones 摩登原始人」搬上服飾，主角弗萊德、威與童趣印花完整呈現，原始人服裝下擺的鋸齒狀細節融入系列設計中，體現在皮質夾克與短裙上， 另外也加入張揚的黑色斑馬紋設計，充滿了原始野性的魅力。岩石效果的 MOSCHINO Logo 登上手提包款，也是值得入手的品項之一。

▲Max Mara  ,MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲Max Mara  ,MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲The Flintstones 摩登原始人聯名，岩石效果的 MOSCHINO Logo 登上手提包款 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Max Mara , MOSCHINO, The Flintstones , 摩登原始人

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