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一盞融燭燈、一顆香氛蠟燭，居家上班也能有出國度假感

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記者李薇／台北報導

受到疫情影響，很多人開始居家上班，或是居家上課，在家裡的時間長了，當然居家環境也要舒適才行！以下就盤點多款厲害的香氛蠟燭，在家裡搭配燭燈點起來，上班也很有氣氛，做起事情來心情也會更好，當然一定要入手。

＃嬌蘭 居家藝術 蔚藍地中海香氛蠟燭

▲嬌蘭,diptyque,Dior,Acqua di Parma,Vana Candles,Carrière Frères,香氛蠟燭,蠟燭,香氛,香水,。（圖／品牌提供）

「香氛世家」嬌蘭在6月引進品牌全新的藝術沙龍高訂淡香精系列，同時也有居家藝術的系列，其中，最適合夏季的蔚藍地中海香氛蠟燭，以果香、植物以及木質調，展現出宛如漫步在無花果樹蔭下的浪漫氛圍，散發甜美芬芳的藝術氣息。

＃Diptyque 去味蠟燭

▲嬌蘭,diptyque,Dior,Acqua di Parma,Vana Candles,Carrière Frères,香氛蠟燭,蠟燭,香氛,香水,。（圖／品牌提供）

這款去味蠟燭相當有趣，是Diptyque與設計師一起發想的單品，裡面有羅勒的香調，清新淡雅，很適合在廚房煎完魚、燉完肉之後使用，可以幫助去除廚房的異味，重現明亮乾淨的煮菜空間。

＃Dior 伊甸岩度假香氛蠟燭 海洋度假限量版

▲嬌蘭,diptyque,Dior,Acqua di Parma,Vana Candles,Carrière Frères,香氛蠟燭,蠟燭,香氛,香水,。（圖／品牌提供）

自然純淨香氣有著舌尖上海鹽水晶的鹹味、烈日下炙熱的白色岩石氣息，與南法松樹下被太陽曬熱的古銅色肌膚溫度，一縷香氣喚起對蔚藍海岸的各種美好想像，讓人就像是置身海邊一樣，充滿度假感。

＃Acqua di Parma Insieme香氛蠟燭

▲嬌蘭,diptyque,Dior,Acqua di Parma,Vana Candles,Carrière Frères,香氛蠟燭,蠟燭,香氛,香水,。（圖／品牌提供）

以陽光明媚的檸檬香調、橙花和麝香，在琥珀香調的懷抱中營造出令人難忘的溫暖感覺，讓人宛如在異國渡假的氛圍，聞起來非常乾淨清新的香調，可以展現出明亮的居家氛圍。

＃Vana Candles STO斯德哥爾摩香氛蠟燭

▲嬌蘭,diptyque,Dior,Acqua di Parma,Vana Candles,Carrière Frères,香氛蠟燭,蠟燭,香氛,香水,。（圖／品牌提供）

以甜美多汁的葡萄柚與柑橘作為開場，帶出酸甜迷人的氣味，結合新鮮萊姆香氣，可以幫助提振滿滿的精神與活力，乾淨清爽的味道，夏季使用也能讓人覺得清新療癒。

＃Carrière Frères 玫瑰愛胡椒香氛蠟燭

▲嬌蘭,diptyque,Dior,Acqua di Parma,Vana Candles,Carrière Frères,香氛蠟燭,蠟燭,香氛,香水,。（圖／品牌提供）

圍繞大馬士革玫瑰的主旋律展開，薄荷和胡椒兩顆獨特的音符穿梭回游其中，讓整體香調充滿浪漫的花香之餘，又帶有辛香的火花，就像是一首歌謠一樣，高潮迭起，讓人回味無窮。

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嬌蘭, diptyque, Dior, Acqua di Parma, Vana Candles, Carrière Frères, 香氛蠟燭, 蠟燭, 香氛, 香水

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