直播／朴寶劍是LV曼谷秀大亮點！粉嫩造型搭機　和他一起看2022秋冬男裝

▲LV 2022秋冬男裝秀，移師曼谷暹羅天地舉辦。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 綜合報導

精品辦秀早已打破地點的框架，任何國家、城市，都有可能是下一個秀場，LOUIS VUITTON（路易威登）才剛在南加州舉辦2023早春女裝秀，又馬不停蹄趕往泰國曼谷，重現2022秋冬男裝，看秀嘉賓之一地韓國男星朴寶劍已經飛往當地，台灣時間6月1日晚上6點30分，一定要點開上方影片看直播，跟著朴寶劍一同入座欣賞大秀。

朴寶劍4月底退伍後，開始有公開活動，日前與裴秀智、申東燁一起主持第58屆百想藝術大賞，現在受邀飛曼谷參加LV秀，從仁川機場出發時，他穿著玫瑰圖案的T恤、淺色牛仔褲，戴著同為淺色的丹寧棒球帽，再配一雙粉色Converse鞋，整個人輕鬆又清爽，很有春天氣息，隨身包款是LV Christopher MM背包，在兩地機場，他都不時揮手、比愛心，到了曼谷，還入境隨俗雙手合十致意，讓粉絲們暖到心底。

▲今年1月在巴黎男裝周發表的LV 2022秋冬男裝秀。（圖／品牌提供）

2022秋冬系列，是已故設計師Virgil Abloh最後的作品，今年1月在巴黎男裝周曝光，依照Virgil Abloh的習慣，總會將大秀再搬到世界上的其他地方「巡演」，並加入新的元素，也呼應了LV的旅行基因。即便他已不在，但精神依然，以「Dreamhouse」為題的2022秋冬男裝，選在IconSiam Bangkok曼谷暹羅天地再次登場，會用什麼方式、有什麼新意，令人萬分期待。

▲LV 2022秋冬男裝秀，是已故設計師Virgil Abloh最後的作品。（圖／品牌提供）

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