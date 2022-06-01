6月號日雜附錄一樣很豪華　小護士收納包、迪士尼公主購物袋實用必收

文／妞新聞

沒想到6月這麼快就到了！為了準備迎接夏日的到來，妞編輯精選了「10本6月號日雜」，內容集結：健康美體特集、初夏美髮建議、骨架類型特色的穿搭分析、毛孔護理還有夏日繽紛彩妝等，絕對不能錯過喔！

6月號日雜推薦1：GLOW

本期的《GLOW》為妞妞們收錄「健康美體特集」！從生活習慣、健康飲食到成熟穿搭一手包辦，從今開始養成健美的生活習慣吧～附錄還送出「曼秀雷敦小護士造型收納包2入組」，複製經典小護士萬用膏和護唇膏的外包裝，適合當作隨身化妝包和筆袋，是不是超級實用！

6月號日雜推薦2：自然生活風格服飾圖鑑

《自然生活風格服飾圖鑑》本期解析經典牛仔丹寧，還有圖樣單品、可融入日常穿搭的運動鞋、初夏健康美髮建議等，內容超級豐富！附錄贈送「miffy米飛兔托特包和造型吊飾」，托特包是PVC材質就算雨天帶出門也不成問題，吊飾也能充當鑰匙圈，心動不如馬上行動～

6月號日雜推薦3：IN RED

《IN RED》本期特別收錄如何用T恤解決體型上的煩惱並穿出成熟感，更依照不同主題來教大家如何在嚴峻的疫情期間，親手塗出美麗的指甲彩繪！附錄贈送的「SNOOPY微笑托特包」以及「迷你收納包」也都非常實用喔～

6月號日雜推薦4：mini

以新時代公主作為本期主軸的《mini》，重新定義「可愛」，封面更邀請新時代的公主代表本田仁美，為大家展示各種不同風格的穿搭！附錄贈送「MILKFED.×迪士尼公主環保購物袋」，除了可以肩背以及方便採購的超大容量，還可以摺疊成超小尺寸隨身攜帶！

6月號日雜推薦5：steady

沒想到骨架也會影響到穿衣風格？《steady》本期內容提供骨架類型的問答測驗，歸類出三大骨架類型，並依照不同骨架特色提供穿搭建議！附錄贈送「miffy米飛兔環保購物袋」百搭又耐髒，除了可摺疊收納，更有保溫保冷的機能，實用性大加分！

6月號日雜推薦6：SWEET

隨著夏季即將到來，本期的《SWEET》也收錄今夏最受矚目的平價服裝和小物，更介紹如何運用平價彩妝畫出夏季流行妝容。附錄特別贈送與「Samantha Thavasa合作肩背保冷袋」，擁有可裝入6瓶500ml寶特瓶的超大容量！可愛的花朵拼布風外觀也非常適合春夏使用喔～

6月號日雜推薦7：VOCE

《VOCE》在本期當中特別收錄毛孔護理的基礎知識，除了馴服毛孔，更讓你找到「消除毛孔」的命定底妝！附錄贈送「ALFACE+面膜組和特製眼妝刷具」，妞編輯也超想要～

6月號日雜推薦8：JELLY

本期《JELLY》收錄讓JELLY模特兒也大大心動的平價設計，還介紹屬於春夏的繽紛妝容，更送出「EMODA 7色彩妝盤2入組」，包括適合隨性風穿搭的粉紅色調和提升大人洗鍊感的橘色調，不只能當眼影，還能應用在腮紅上，cp值超高！

6月號日雜推薦9：MAQUIA

想成為易瘦體質嗎？《MAQUIA》本期邀請各大美體專家傳授如何維持身材的秘訣！還為大家介紹初夏的日常保養以及防曬技巧，附錄贈送「美白品牌TRANSINO的藥用美顏組」，還不趕快加入購物車！

6月號日雜推薦10：美的GRAND

成為優雅自信的美魔女！本期《美的GRAND》針對皺紋、黑眼圈、凹陷、眼袋等眼周肌膚老化現象，提供最佳的美容解决方案。本期更附贈了「ELEMIS卸妝膏試用組、DECORT粉底液和NMN美容液試用包」，實在太豪華了～

上述10本6月號日雜，妞妞們最喜歡哪一本呢？附錄也讓妞編輯完全招架不住啊～

Source：博客來

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