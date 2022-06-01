「名牌只是虛榮，存款才是最大的底氣」5個不要讓妳瞬間變富婆

記者李薇／台北報導 圖／pexels

賺多少跟存多少錢是兩回事，很多人賺得多、花得也多，但最終都是要看存下來多少，才是決定你財富自由的關鍵，以下就盤點5個細節，讓你可以提前存下一大筆錢，不僅未來可以早點退休，甚至還可以買車、買房。

＃不要報復性消費

學生時期沒有收入，只能跟爸媽要生活費，很多開支都掌握在爸媽手中，等到自己有錢、可以賺錢了，就不斷地買買買、花花花，這樣是不好的消費習慣，應該多存點錢，為未來充值。

＃不要無聊消費

很多人都是這樣，無聊沒事做，就上網刷刷蝦皮、淘寶等購物APP，等著搶折扣、搶優惠，但其實不花才是最省的，不要陷入商人行銷的陷阱裡面，這樣不但存不到錢，還可能把卡刷爆。

＃不要因為虛榮或是自卑而消費

帥氣的刷卡請客吃飯、買名牌包，看起來很有質感，也能夠滿足當下的虛榮心，掩蓋內心的自卑感，但長時間下來，沒有存款只會讓你越來越焦慮，真實的存款才是你應該要擁有的最佳底氣。

＃不要買單一用途的單品

像是很多的東西或是衣服，不是設計款、就是太華麗，穿起來好像很美，但實際上往往只能有一種到兩種穿法，這樣買起來就很不划算，建議挑選的單品要夠實用、百搭，才能常常穿出門。

＃不要在高需求的時候去線下購物

就像是在極度飢餓的狀態時，到超商只會亂掃一波，最後導致吃不完的狀況發生，所以這個狀況告訴我們，不要在極度衝動的狀況下，到店面亂買，因為看到實體的商品，到直接下單的時間會比線上購物更短，沒有思考的空間，當然就容易買錯、衝動消費。