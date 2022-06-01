夏日適合女性的4款放鬆酒飲　水果馨香與熟成梅酒加分時光

記者蔡惠如／綜合報導

面對體感熱情的夏季，許多酒類品牌也推出充滿夏日感的限定口味與搭配，其中包括柏克金、金色三麥與CHOYA、WAT都有適合女性微醺的顏值新品，以柑橘、荔枝等元素入味，不僅容易入口，也能讓你在解渴紓壓的同時，體會屬於當季的夏日香氣。

CHOYA 6入小酒組

在台灣受到許多女性喜愛的梅酒品牌CHOYA，台灣總代理商黑松今夏推出特別組合款，僅台灣限定的「The CHOYA 6入小酒組」，不但看起來各自精彩，其中還包括三款台灣買不到的梅酒，集合了6款不同風味、包括調和熟成1至3年酸甜層次豐富的「60ml​The CHOYA本格一年熟成梅酒」、調和熟成3至5年口感醇厚的「60ml The CHOYA本格三年熟成梅酒」​、調和多款熟成年份不同原酒香氣馥郁的「60ml​ The CHOYA紀州南高梅原酒」。

而其中更有三款台灣未販售的酒款，包括熟成2年的經典風味「60ml The CHOYA熟成梅酒」​、熟成2年並添加紫蘇，香氣清爽的「60ml​ The CHOYA熟成紫蘇梅酒」、添加蜂王乳並熟成2年，甘甜不膩口的「60ml ​The CHOYA熟成皇蜜梅酒」。讓現無法赴日採買的民眾能一解「酒愁」，急起開放預購，售價480元。

金色三麥貴妃啤酒

夏天酷熱高溫讓人懶洋洋無精打采，金色三麥近期以懶骨頭系啤酒為主題，推出用玉荷包入味的「俏荔貴妃啤酒」、「美荔貴妃啤酒」，強調尾韻能讓人聯想到飽滿多汁的荔枝果肉，該系列將玉荷包果實釀出冰鎮消暑的滋味，4.5%的低酒精度，剛剛好的微醺最適合日常小酌，「俏荔貴妃啤酒」6月起在台陸續開賣；「美荔貴妃啤酒」6／15起開賣，每瓶售價125元，限量酒款售完為止。

柏克金夏日沁香啤酒

金車旗下的柏克金啤酒針對夏天，推出期間限定「夏日沁香啤酒 Mandarina Lager」口味，以德國巴伐利亞柑橘啤酒花釀造，且採用-0.8°C長時間低溫熟成，冷泡特選香型啤酒花48小時，讓酒體釋放柑橘、甜橙的水果芬香，尾韻還帶有純麥甜味，是一款適合暢飲的清爽型啤酒，罐身以亮眼的珊瑚橘粉與豔陽相呼應，海灘椰子樹與啤酒花穿插展現夏日風情，明亮繽紛的活潑配色也太吸睛，6／1起陸續上市，酒精濃度4.9%，售價68元。

WAT X 萬波聯名雞尾酒

瓶裝雞尾酒品牌WAT今年與萬波島嶼紅茶聯名，推出「檸芭檸檸」及「橙鳳波浪」兩款全新氣泡雞尾酒，「檸芭檸檸金萱烏龍氣泡雞尾酒」以萬波熱銷品項「金萱烏龍」為基底，使用台灣南投硬枝紅心茶葉，結合芭樂與檸檬，讓茶韻與清爽酸甜的水果調酒融合；另一支「橙鳳波浪金萱烏龍氣泡雞尾酒」則選擇清新柳橙和蜜甜鳳梨，加上萬波金萱烏龍，讓獨有的特色奶香入味，交織出清爽與濃郁的衝突口感，兩款酒精濃度4%，售價59元。

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