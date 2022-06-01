莉莉柯林斯叛逆樣曝光　卡地亞個性珠寶上身展百變風格

▲莉莉柯林斯戴卡地亞Clash項鍊展現雙面風格。（圖／卡地亞提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

英國女星莉莉柯林斯（Lily Collins）在熱門影集《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）裡多以顏色繽紛、時髦俏麗的穿搭現身，而為卡地亞（Cartier）拍攝Clash de Cartier系列珠寶最新形象照，她連換優雅甜美以及酷味叛逆風格造型，百變風格讓人看得目不轉睛。

▲莉莉柯林斯疊戴卡地亞Clash手環，另一套造型戴將於年底推出的Clash縞瑪瑙圓珠戒指。

莉莉柯林斯所戴的卡地亞Clash de Cartier系列珠寶，顛覆飾釘、圓珠、巴黎飾釘（Clous de Paris）單一呈現的框架，大膽結合彼此，創作充滿衝突美感的摩登珠寶。她所演繹的新作更前衛，6月正式開賣的玫瑰金耳環、戒指的中央方形巴黎飾釘加倍成雙排，兩側飾以活動鉚釘；而年底上市的圓珠與飾釘款戒指、耳環、手環與項鍊華麗升級，在縞瑪瑙圓珠與玫瑰金飾釘之間以一排美鑽相隔，展露精緻質感。

▲卡地亞新款Clash雙排方形釘的玫瑰金戒指123,000元，雙排方釘耳環224,000元。





▲鑲飾縞瑪瑙圓珠的Clash戒指、耳環與手環，預計年底上市，目前未定價。

莉莉柯林斯同時是法國彩妝保養品牌蘭蔻代言人，近日她出席品牌活動，選擇以仙氣十足的造型亮相，穿著法國設計師品牌Alexandre Vauthier的雪紡紗禮服，頸部綴以水晶項鍊增添華麗感，她開心旋轉展現雪紡裝的飄逸感，窈窕曲線也若隱若現。

▲莉莉柯林斯穿法國設計師品牌Alexandre Vauthier雪紡洋裝出席蘭蔻活動。（圖／翻攝lilyjcollins IG）





▲莉莉柯林斯刻意旋轉展現Alexandre Vauthier雪紡洋裝的飄逸感。

