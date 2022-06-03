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端午節就是要吃粽子！全台6間熱門名店　讓你吃透南北粽

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圖、文／MENU美食誌

這篇收藏起來！不管是水煮的南部粽，或是蒸煮的北部粽，這篇全都有！

阿桐阿寶四神湯
台北市／大同區

台北市大同區在地超過30年的老店，必吃鹹香的招牌北部粽，淋上甜辣醬和醬油後，再配上一碗料多美味的四神湯，絕對是最佳搭配！

▲粽子 。（圖／翻攝自FB、美食誌提供）

▲阿桐阿寶四神湯（圖／美食客Judy提供）

十八王公劉家肉粽富基店
新北市／石門區

飄香四十多年的劉家肉粽，絕對是東北角必吃美食之一。必吃用料豐富的北部粽，內餡搭配豬肉、蛋黃、香菇、栗子、櫻花蝦等餡料，襯著粽葉香氣一同入口，十分滿足。

▲粽子 。（圖／翻攝自FB、美食誌提供）

▲十八王公劉家肉粽富基店（圖／美食客KBB提供）

郭家肉粽
高雄市／鹽埕區

位於鹽埕區的郭家肉粽，傳承至今已到第三代。以老米製成的肉粽，搭配炒肉、鹹鴨蛋等配料、最後淋上花生粉、蒜蓉醬跟辣椒醬，鹹甜交織、越吃越涮嘴！

▲粽子 。（圖／翻攝自FB、美食誌提供）

▲郭家肉粽（圖／美食客宋耀星提供）

再發號百年肉粽
台南市／中西區

台南著名的百年老店，講求真材實料，選用上等的長糯米和肥瘦參半的豬肉，再加上香菇、栗子、蝦仁等配料，鹹香軟綿的滋味，讓人一吃就愛上！

▲粽子 。（圖／翻攝自FB、美食誌提供）

▲再發號百年肉粽（圖／美食客吃貨和他的餅提供）

圓環頂菜粽
台南市／中西區

必吃招牌月桃葉菜粽，淋上醬汁、花生粉和香菜，花生粉和月桃葉獨特的香氣、在嘴裡綻放，鹹甜滋味讓人難以忘懷！

▲粽子 。（圖／翻攝自FB、美食誌提供）

▲圓環頂菜粽（圖／美食客風提供）

孫家肉粽
高雄市／鹽埕區

位在高醫附近，飄香40年的肉粽店。粽子軟嫩好吃，內餡有蝦米、鹹蛋黃、瘦肉等配料，搭上一碗香醇濃郁的味噌湯，絕對是必點的美味組合！

▲粽子 。（圖／翻攝自FB、美食誌提供）

▲孫家肉粽（圖／美食客朵嵐念念提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 端午節, 南粽, 北粽

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