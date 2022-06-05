三峽買完牛角麵包別急著走！6間在地人激推的餐廳　吃得飽又不傷荷包

圖、文／MENU美食誌

來到新北三峽只知道吃牛角麵包？6間在地人激推的熱門餐廳，滿足你的味蕾！花、日式料理、拉麵、老虎麵……三峽多的是你不知道的美食！

東道飲食亭

仁愛街7號

推薦使用三峽黑豬肉的古早味排骨飯，肉質緊實且富有嚼勁，醃製過後的酥炸厚排骨，配上兩道配菜和豆干，非常解饞。

▲東道飲食亭（圖／美食客小資吃貨人生提供）

甘樂食堂

清水街317號

老屋翻新且充滿特色與巧思的文創食堂，主打以手工豆腐與釀酵物，構成簡單樸實的「大地料理」，店內除特色料理外也提供工藝體驗，提供精緻愉快的三峽文化體驗！

▲甘樂食堂（圖／美食客晨軒 Noah美食吃透透提供）

MERLIN.M 梅林·麵

大仁路27號

三峽著名的網美拉麵店，店內環境乾淨、俐落中帶有溫馨感。推薦使用中藥熬煮而成的豚骨拉麵，中藥湯底搭配豚骨湯完全沒有違和感，令人十分驚豔！

▲MERLIN.M 梅林·麵（圖／美食客GraceW提供）

山泉水手工豆花店

民生街149號

三峽必吃的手工豆花！必吃取自三峽佛山山泉水製作的招牌豆花，豆花帶有淡淡的豆香味，口感綿密滑順、糖水甜而不膩，整體十分清爽！

▲山泉水手工豆花店（圖／美食客Lilith 提供）

焱馬號老虎麵

光明路100-4號

藏身在茂春中藥行內的在地熱門麵店，必吃帶有肉燥香氣的二䰗乾辣麵 ，Q彈的麵條搭配豆芽菜和蔥花，讓口感更有層次，吃過一次就難以忘懷。

▲焱馬號老虎麵（圖／美食客大嬸愛美食提供）

八條壽司三峽旗艦店

介壽路一段198號

一開店就大排長龍的日式料理店，必點鮮味十足的生魚片，魚肉大塊又厚實、油脂豐盈且咀嚼滋味佳，適合三五好友一起點滿滿一桌，吃得飽又不傷荷包！

▲八條壽司三峽旗艦店（圖／美食客Meanna Wu提供）



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