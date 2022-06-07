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說・流行／Off-White新任藝術總監什麼來頭？超狂資歷夠格接棒Virgil

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記者王則絲／專題報導

設計師Virgil Abloh去年11月罹癌逝世後，其創辦主理品牌Off-White的藝術總監有長達半年時間的空窗期，5月初品牌終於宣布了新任藝術形象總監由英國《DAZED》雜誌總編輯Ibrahim Kamara接棒，Ibrahim Kamara的名字也許還不是很響亮，但是他其實擁有超狂的資歷，接掌Virgil Abloh的位子絕對不是濫竽充數。

▲Off-White接班人。（圖／翻攝自IG）

▲Ibrahim Kamara。（圖／翻攝自IG@ibkamara）

Ibrahim Kamara的生平

Ibrahim Kamara現年32歲，和Virgil Abloh一樣同為非裔，出生於獅子山共和國，而後因內戰爆發輾轉移居英國倫敦。他的父母原本希望他長大可以當醫生，但是他鼓起勇氣表示不想遵循父母替他鋪的道路，決心投入時尚領域，就讀殿堂級時尚學府中央聖馬丁學院藝術與設計時尚傳播課程。

超狂的時尚資歷

Ibrahim Kamara曾效力於數家雜誌社，包括《i-D》、《VOUGUE》、《W》、在去年一月任命為《DAZED》總編輯，且為潮流雜誌《GUAP》的創辦人。

擔任時尚編輯的同時，他也身兼造型師，曾經替BURBERRY、KENZO、Stella McCartney⋯⋯等品牌做秀場造型，也多次執導執導Off-White的服裝秀造型，並與Virgil Abloh共同設計LOUIS VUITTON 2022春夏與秋冬的大秀，他是Virgil長期以來的親近朋友與合作夥伴，且可以說早就是Off-White團隊的一員。

▲Off-White接班人。（圖／翻攝自IG）

▲LOUIS VUITTON 2022秋冬系列。（圖／翻攝自IG@ibkamara）

Off-White 品牌CEO Andrea Grilli怎麼說？

「Ibrahim Kamara一直是Off-White大家庭中的一員，他多年來為我們的秀場做造型，能讓他在下一個篇章中監督品牌的藝術與創意是莫大的光榮。透過他的才幹與視野，我們相當期待與他一起展開品牌的下一個篇章。同時我們也會時刻銘記Virgil Abloh極具開創性的創造力與價值觀，這也是我們品牌的核心價值。」

▲Off-White接班人。（圖／翻攝自IG）

▲Off-White 2022秋冬系列。（圖／翻攝自IG@off___white）

時尚編輯出身的Ibrahim Kamara，對時尚的敏銳度不容置疑，加上與Virgil Abloh之間存在著多年來的情誼默契，相信Ibrahim Kamara是現階段最適合的人選，上一季品牌在沒有創意總監帶領的狀態下產出了精彩的一季，而由Ibrahim Kamara接棒執掌後的首個作品，將會是2023年的春夏系列。

關鍵字：

說流行, Off White, Ibrahim Kamara

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