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黃金大同寶寶icash 6月開賣藏控快搶　奧利多悠遊卡喚回憶茶

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▲黃金大同寶寶。（圖／業者提供）

▲黃金大同寶寶icash首現身。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

繼去年首度合作限量開賣馬上被搶完之後，大同公司今年再與愛金卡（icash）合作，預計在6月推出「大同寶寶金色限定版icash2.0」，推出「特別版」及「眨眼版」大同寶寶，採用黃金顏色上身超貴氣！還有「傳世黃金書禮盒」滿足公仔收藏控。而金車旗下老牌飲品奧利多也推悠遊卡迷你版，6月回憶茶一次爆發啦！

2021年首次發行「大同寶寶icash2.0」，一上架馬上被搶光，大同公司表示，許多粉絲來不及購買而紛紛上網敲碗跪求再次發行，今年愛金卡公司再特別搭配博客來會員日，獨家推出胸前編號103的「大同寶寶金色限定版icash2.0」，預計在6／7起於各通路首賣，大同寶寶藏家們要好好把握。

▲黃金大同寶寶。（圖／業者提供）

本次共推出「特別版」及「眨眼版」兩款造型，除了單包裝之外，也推出以黃金書為設計主題的「大同寶寶icash2.0金色限定組」造型禮盒，內含特別版、眨眼版兩款各一個，一盒全包，業者表示，該款禮盒為大同寶寶問世逾50年來首次發行，頗具收藏價值。單款售價390元，收藏盒組售價790元。

▲黃金大同寶寶。（圖／業者提供）

而金車旗下長賣飲品「奧利多寡醣碳酸飲料」，招牌綠色玻璃瓶身更是許多人熟悉的設計。近期也推出「奧利多玻璃瓶造型悠遊卡」，將產品的經典玻璃瓶等比例縮小，化身可愛的造型悠遊卡，遠遠一看就能認出，在6月底前至指定通路購買「奧利多寡醣碳酸飲料」150ml 8入組，即可上網登錄發票參加集點活動兌換，購買8入組獲得1點，購買一箱獲得3點，集滿8點就能兌換。

▲黃金大同寶寶。（圖／業者提供）

關鍵字：

大同寶寶, icash, 悠遊卡, 奧利多

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