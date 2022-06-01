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營養師曝「電子菸較健康？」真相　加碼6大「清肺食物」吃對助養肺

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▲▼ 營養師曝6大清肺食物 。（圖／翻攝unsplash,pexel）

▲營養師曝6大類「清肺食物」幫助養護肺部健康。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

大家都知道吸菸傷身傷肺，而電子菸問世後，不少人以為電子菸比較健康、不傷身，開始改吸電子菸，但知名營養師高敏敏就提醒，其實電子菸無法減害，一樣很傷身，她就指出常吸電子菸容易造成4個身體器官受損，她也分享6大類「清肺食物」，幫助養護肺部健康。

▲▼ 營養師曝6大清肺食物 。（圖／翻攝unsplash,pexel）

高敏敏指出，吸菸者將香菸吸入肺部，而一根菸內含超過7000種化學物質和化合物，其中數百種是有毒的，還有至少93種已知的致癌物。就算改吸電子菸也無法減害，一樣會傷身，她更表示，如果經常吸電子菸，以下身體4大器官最容易受損。

＃肺部

電子煙裡面的調味劑也會造成肺部損害，甚至分子小，更容易深入肺部。

＃大腦

在動物實驗中發現，吸食電子煙會使腦細胞變少，甚至在情緒管理可能產生問題。

＃心血管疾病

發炎細胞因子濃度增加，跟傳統菸一樣，都會造成心血管疾病風險提升。

＃腸胃

化學物質會破壞腸道，嚴重時可能引發炎。

▲▼ 營養師曝6大清肺食物 。（圖／翻攝unsplash,pexel）

高敏敏特別分享6大類清肺食物，幫助養護肺部。

1.選好油

Omega-3和維他命E可以幫助降低發炎反應，保護細胞膜上脂質不被氧化，像是酪梨、鮭魚、堅果、橄欖油等食物所含的油脂都是屬於好油。

2.優質蛋白質

蛋白質不只是組成身體的原料，可以加強免疫力。

▲▼ 營養師曝6大清肺食物 。（圖／翻攝unsplash,pexel）

3.維他命C水果

維他命C可保護身體，免受自由基傷害，像是芭樂、蓮霧、釋迦、奇異果都是不錯的選擇。

4.益生菌

補充益生菌，鞏固菌叢生態的平衡。

5.十字花科蔬菜

富含蘿蔔硫素等 幫助防癌、抗氧化，而白蘿蔔、白花椰菜、高麗菜等都是很推薦的十字花科蔬菜。

▲▼ 營養師曝6大清肺食物 。（圖／翻攝unsplash,pexel）

6. β胡蘿蔔素

β胡蘿蔔素能幫助提升上呼吸道抵抗能力，建議可從南瓜、胡蘿蔔、地瓜等食物中補充。

最後高敏敏也提醒，除了從食物攝取對清肺有益的營養素，其實想要養肺最好的方法就是不吸菸，因為不論是一手菸、二手菸、三手菸或電子菸都會傷身。

►營養師教「確診後8大飲食原則」：食慾不好可用喝的

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關鍵字：

吸菸, 電子菸, 真相, 清肺, 食物, 飲食, 營養師, 高敏敏

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