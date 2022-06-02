走一走就跌倒了，下個直覺反應測出你的「好色指數」！

記者李薇／綜合報導 圖／pexels

心理測驗總是五花八門、相當有趣，可以探究你的心裡內心深處的想法跟不為人知的一面，以下這個心理測驗，就是可以看出你的「好色指數」，只要從3個選項裡面挑選出最直覺的想法，就可以測出你心裡真正的想法。

情境：假如你一個人走在路上，走著走著，就不小心跌倒了，這時候你會？

A.立刻假裝沒事站起來，繼續前行

B.坐在地上，笑一笑覺得自己很糗

C.看一下自己被什麼東西絆倒的

A.立刻假裝沒事站起來，繼續前行→好色指數60％

你算是好色的人，但是你很懂得分寸在哪裡，對於美的事物不乏追求，但是對於主動投懷送抱的人，你也知道「天底下沒有白吃的午餐」，所以很能夠把握節奏，考慮的層面也很多，算是很理性的人，不會因為色失去了理智。

B.坐在地上，笑一笑覺得自己很糗→好色指數30％

你算是色大膽小的人，大多時候你都是說說而已，但不會真的去行動，可以說是算不上好色，因為大部分的時候就是動動嘴皮子，並非真的有心去做那些事情，但要說清純也搆不著，算是比較矛盾的角色。

C.看一下自己被什麼東西絆倒的→好色指數99％

絕對是一個好色之徒，但你不是那種無腦好色的人，你非常懂得製造氣氛和機會，都不需要動手，對方就會主動淪陷，有機會自己也不會手軟，所以可以說是相當高段、厲害的角色，但是「君子愛財，取之有道」，絕對不要做出讓自己也難以收拾的事情。