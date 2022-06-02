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痘痘冒不停？皮膚科醫師教「養成不長痘體質」7大秘訣　

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▲▼ 皮膚科醫生教養出不長痘體質7秘訣。（圖／翻攝ＩＧ）

▲皮膚科醫師教養成「不長痘體質」7秘訣。（圖／翻攝IG@ahc.official、@thanks_kim）

記者張毓容／綜合報導　

明明很認真清潔、保養，但還是時不時就冒痘？不想再讓臉上有更多痘印痘疤？近日知名皮膚科醫師廖苑利就分享了一套養成「不長痘體質」的護理方法，從保養部分到日常習慣，做好以下7件事就能幫你改善長痘情況，減少痘痘生成。

＃溫和清潔

臉部清潔時要溫和，建議用攝氏33度左右的無感水溫，且潔顏產品選擇胺基酸成分，不要選清潔力太強的。洗臉後用毛巾或紙巾擦乾臉時，輕輕壓咁水分就好，不要來回擦拭。

＃做好鎖水保濕

選擇適合自己肌膚的精華液和乳液，如果是出油旺盛的大油皮，可以不用用到乳霜，尤其是夏天，調節好水油平衡，一定要選擇清爽型的。

＃擦美白精華或乳液

每週使用2～3次具有淡化痘印效果的美白產品，但如果肌膚比較敏感，不要自己刷酸，可使用含有積雪草、維生素C衍生物的美白產品，幫助修復痘印問題就好。

＃注意防曬

出門一定要做好防曬，盡量選擇以衣物、帽子、陽傘等物品遮蔽的硬防曬，或是物理性防曬產品，如果不注重防曬，會加劇黑色素沈澱和紫外線對肌膚的傷害。

＃注意清潔，避免毛孔堵塞

晚上卸妝要認真，定期清洗彩妝工具、枕頭套、被套、毛巾等，避免因瞞蟲過多導致長痘。

＃確保每天喝夠水

每天要喝1500～2000ml的水分，不是只能喝白開水，還可以喝花茶，只要保證喝的量夠了就沒問題，但不要只有等到覺得口渴了才想起要喝水。

＃運動不帶妝

運動時帶妝很容易增加毛孔新陳代謝的負擔，進而堵塞毛囊，引起炎症長痘痘。

►皮膚科醫師曝「後背長痘」5大原因！2招「低成本去痘法」必學

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關鍵字：

保養, 護膚, 痘痘, 青春痘, 痤瘡, 粉刺, 痘痘肌, 改善, 不長痘體質, 習慣, 秘訣, 皮膚科醫師, 醫生

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