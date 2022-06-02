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風・Luxury／錶上第5個按把好威　上演4種計時模式

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▲▼ MB&F 。（圖／公關照）

▲MB&F Legacy Machine Sequential EVO鋯金屬腕錶煤黑色錶盤機板款，5,600,000元。（圖／MB&F提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

創意無限的獨立製錶品牌MB&F成立17年，迎來旗下第20枚機芯、也是品牌第一款計時碼錶Legacy Machine Sequential EVO，再度與北愛爾蘭製錶師 Stephen McDonnell聯手創造驚奇，研發出由兩個導柱輪計時機制組成，並結合史無前例的「Twinverter」雙向開關，支援多達4種計時模式，如追針、圈速等，無論是跑步競賽、做多道菜計時、西洋棋比賽等各種狀況都能完美運作。

▲▼ MB&F 。（圖／公關照）

▲亮橘色錶盤機板的MB&F Legacy Machine Sequential EVO鋯金屬腕錶，5,600,000元。

MB&F LM Sequential EVO腕錶共有亮橘色或煤黑色錶盤基板兩款，主要呈現2組計時機制，第一組是由9時位置的秒針盤與11時位置的分中盤組成，而另一組是3時方向的秒針盤與1時方向的分鐘盤，兩組計時機制均透過最靠近的小盤的錶側按把啟動、停止與歸零計時功能。最大突破是9時位置竟出現第5個按把，被稱為「Twinverter」，作用是能同時控制兩組計時機制的雙向開關，讓正在進行中的狀態「相反」，意即按下Twinverter按把後停止狀態會啟動，反之亦然，當一動一停之際，就會變成動的停止而停止的啟動。

▲▼ MB&F 。（圖／公關照）

▲MB&F Legacy Machine Sequential EVO腕錶的機芯由兩個導柱輪計時機制組成，還有「Twinverter」雙向開關。

如此一來，多種計時模式便能登場，主要有4大特色：測量起訖時間不同多個活動，即使時間重疊也不影響的「獨立計時」；測兩個同時開始但停止時間不同的「同步計時」；測量兩個非連續進行活動各耗費多久時間完成的「累積計時」，以及在連續但分段進行活動中測各區段時間的「分段（或單圈）計時」，且能持續計時一分鐘以上，MB&F首款計時碼錶顛覆傳統與直覺式的設計，成功吸睛。

▲▼ MB&F 。（圖／公關照）

▲▼ MB&F 。（圖／公關照）

▲Greubel Forsey GMT Earth地球腕錶鈦金屬款推出11只，重量僅117克，20,800,000元。（圖／Greubel Forsey提供）

獨立製錶品牌的無限創意深深打動金字塔尖端收藏家，大師級品牌Greubel Forsey便是其一，於GMT Earth地球腕錶的藍寶石水晶凹槽中置入彷彿懸於半空中的雷射雕刻地球，每24小時轉動一圈，用於指示世界時間，兼具實用功能與視覺美感；此錶款同時結合招牌的24秒陀飛輪，繼18K白金、鉑金版本，最終推出限量11只的鈦金屬款，重量僅117克，相當輕盈。

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關鍵字：

風Luxury, MB&F

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