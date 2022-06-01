夏香報到！SABON「彭于晏香味」回歸、雅頓的綠茶香水再出新香調

▲夏季香氛品項選擇豐富，除了香水也有沐浴油。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

氣溫逐漸升高，讓身體肌膚隨時維持芬芳很加分，SABON被譽為彭于晏香味的紳士中性香回歸，而以綠茶香水為代表的雅頓也推出綠茶荔枝萊姆香水，振奮人心的夏季香氣，讓人聞了心情好愉悅。

▲SABON紳士系列全品項。

SABON經典的紳士系列在今年6月回歸，重新上市的品項包含紳士沐浴油與身體磨砂膏，紳士一直以來都受到很多粉絲的喜愛，甚至被網友們喻為彭于晏的香味，融合佛手柑、白雪松與柑苔調，清新乾淨而帶有深度，無論男女都非常適合使用，展現風度翩翩的優雅品味。

▲雅頓綠茶香水再添新成員。

雅頓則是推出夏季專屬的綠茶荔枝萊姆香水，將品牌經典的綠茶香氣，融合香甜的荔枝和清新的萊姆，再搭配埃及的天竺葵和木蘭花，讓人聞了振奮且充滿活力，這次創新加入升級循環技術，將製香過程中萃取或合成而產生的廢棄物，經由二次處理，再度變回香水的原料。

▲利用同款香調疊香，能使香味更持久。

此次除了香水外，更推出同款香調的舒體霜，混合純正蜂蜜以及綠茶萃取，融入荔枝的清甜和萊姆清新香調，並含有經歐盟有機認證的精油配方，能幫助舒緩並滋潤乾燥的肌膚，讓身心環繞在幸福的香氛裡，建議在使用舒體霜之後疊擦同款香水，讓香味更持久。