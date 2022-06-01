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新冠後，中醫師推薦3大調養秘訣　補足優質蛋白質、驅寒是第一要務

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記者李薇／綜合報導　圖／pexels、品牌提供

許多人在經歷過新冠病毒後或多或少都覺得身體的狀態跟以往不太相同，陳士源中醫師表示，許多病患提及容易疲累，體力大不如前，有可能是身體仍帶有風寒，所以補足優質蛋白質、驅寒是第一要務。

▲新冠肺炎,煦願軒,DHC,雞精,保健食品,保養。（圖／pexels、品牌提供）

TIPS 1：補充優質蛋白質

蛋白質是構成人體的基礎，人體活動時需要的能量來源就是三磷酸腺苷（ATP），用來製造ATP的營養素有脂肪、蛋白質、醣類、維生素B群、鐵、鎂，所以優質的營養來源也會提升身體的狀態提升活力，建議可從雞肉、牛肉、豬肉等動物性食材來攝取胺基酸，也相對均衡易人體吸收。

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TIPS 2：去風寒

「薑」是很好的食療補給，薑辣素可以幫助解除身體「溫熱」狀態，在中醫理論裡是舒緩胃部不適、解熱、改善風寒狀態，提升精力，除了飲食的補充，最重要的是睡眠的搭配，優質的睡眠是維持正常生長很重要的因素之一。

▲新冠肺炎,煦願軒,DHC,雞精,保健食品,保養。（圖／pexels、品牌提供）

TIPS 3：避免刺激食物

很多人在新冠後依舊咳不不停，盡量避免刺激性的食物、生冷、甜食，可以採購些許白芷來煮燉雞湯，或是利用生薑、麥門冬煮後作為茶飲潤喉，同步大量喝微溫水搭配中藥喉錠也是推薦的保健方式。當然如果病情狀態嚴重，還是要趕快尋求醫生的幫助，以免延誤就醫。

【推薦單品】

煦願軒 滴雞精薑味

▲新冠肺炎,煦願軒,DHC,雞精,保健食品,保養。（圖／pexels、品牌提供）

嚴選經產銷履歷驗證的紅羽土公雞，生長在全負壓智慧控制環境，確保雞群健康，搭配同樣具有產銷履歷證書的老薑，富含薑辣素，提升體力，高膳食纖維、豐富的脂溶性維生素、胡蘿蔔素、微量微生素C，暖胃養肺強化身體防護力的天然好食材。支鏈有機酸尿患者、痛風、高血壓、腎臟病等患者飲用前先諮詢專業醫師。

DHC 維他命B、維他命C

▲新冠肺炎,煦願軒,DHC,雞精,保健食品,保養。（圖／pexels、品牌提供）

DHC旗下推出很多保健食品，對於身體缺乏營養素素的人，是很好的補充單品，可以讓自己的身體越來越健康，均衡發展，才能夠抵抗病毒的侵襲。

關鍵字：

新冠肺炎, 煦願軒, DHC, 雞精, 保健食品, 保養

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