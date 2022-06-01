新冠後，中醫師推薦3大調養秘訣　補足優質蛋白質、驅寒是第一要務

記者李薇／綜合報導 圖／pexels、品牌提供

許多人在經歷過新冠病毒後或多或少都覺得身體的狀態跟以往不太相同，陳士源中醫師表示，許多病患提及容易疲累，體力大不如前，有可能是身體仍帶有風寒，所以補足優質蛋白質、驅寒是第一要務。

TIPS 1：補充優質蛋白質



蛋白質是構成人體的基礎，人體活動時需要的能量來源就是三磷酸腺苷（ATP），用來製造ATP的營養素有脂肪、蛋白質、醣類、維生素B群、鐵、鎂，所以優質的營養來源也會提升身體的狀態提升活力，建議可從雞肉、牛肉、豬肉等動物性食材來攝取胺基酸，也相對均衡易人體吸收。

TIPS 2：去風寒



「薑」是很好的食療補給，薑辣素可以幫助解除身體「溫熱」狀態，在中醫理論裡是舒緩胃部不適、解熱、改善風寒狀態，提升精力，除了飲食的補充，最重要的是睡眠的搭配，優質的睡眠是維持正常生長很重要的因素之一。

TIPS 3：避免刺激食物



很多人在新冠後依舊咳不不停，盡量避免刺激性的食物、生冷、甜食，可以採購些許白芷來煮燉雞湯，或是利用生薑、麥門冬煮後作為茶飲潤喉，同步大量喝微溫水搭配中藥喉錠也是推薦的保健方式。當然如果病情狀態嚴重，還是要趕快尋求醫生的幫助，以免延誤就醫。

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