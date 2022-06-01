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粽子控注意！營養師曝搭配「這款水果」，能加速澱粉消化

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▲▼營養師曝這款水果，能加速粽子消化 。（圖／Pixabay）

▲抗拒不了粽子，想要促進消化有撇步。（圖／Pixabay）

記者曾怡嘉／綜合報導

你也是粽子控嗎？是不是端午節還沒到就開吃了呢？營養師夏子雯分享，傳統粽子大多是糯米加上油炒過的豬肉、香菇、栗子、花生及蛋黃等，屬於高油脂、高熱量的食物，要如何吃不胖，她首推香蕉能夠幫助促進澱粉消化。

#搭配蔬菜

想吃粽又怕不消化，營養師夏子雯說明糯米在烹煮後，結構破壞使得黏性增加，在胃腸道的移動速度變慢，建議一顆粽子搭配一盤蔬菜（約100公克），或是涼拌小黃瓜、絲瓜湯、蕃茄鮮菇湯，能增加飽足感、促進胃腸道蠕動，避免不適。

#搭配香蕉

擔心消化不良，夏子雯也建議攝取含有酵素的水果，但因為粽子的組成是以澱粉為主，所以水果首推香蕉，因為香蕉中含有澱粉酶、麥芽糖酵素、蔗糖酵素等，能幫助澱粉被消化得更好，而奇異果、鳳梨、木瓜，則富含蛋白酶，吃很多蛋白質的食物時，就能派上用場。

#選擇五穀粽

想要健康吃粽子，那麼就吃五穀粽吧！選擇五穀米、紫米、燕麥取代一般糯米，則能大幅增加膳食纖維的比例；若能自製健康粽子更好。她建議可以用里肌肉、豆干丁來取代三層肉，加入香菇、杏鮑菇等耐蒸的菇類來增加膳食纖維。

#一天一顆粽

一顆鹹粽熱量約450~600大卡、鹼粽約140大卡、包餡鹼粽約240大卡，建議鹹粽當正餐吃、鹼粽當點心吃，一天最多一顆、取代正餐才不會過量攝取。

▲▼營養師曝這款水果，能加速粽子消化 。（圖／Pixabay）

▲（圖／翻攝自FB/夏子雯-貼近你生活的營養師）

關鍵字：

粽子, 消化, 水果, 營養師

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