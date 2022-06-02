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眉毛決定顏值！植村秀自動武士刀眉筆免削、日系染眉膏更貼近髮色

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▲▼眉彩盤點。（圖／品牌提供）

漂亮的眉型決定臉部的立體度。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

完美眉毛是整體妝容最關鍵的步驟，好的眉型帶你上天堂開啟好運氣，馬上幫你增加好感好人緣！植村秀的武士刀眉筆推出新版不用削，dejavu也推出多色眉彩膏，讓你的眉色更貼近髮色。

▲▼眉彩盤點。（圖／品牌提供）

免技巧不用削，植村秀全新的自動武士刀眉筆，經典配方提供極佳滑順手感與細膩顯色效果之外，更吸引人的是不褪色或掉色的抗暈染、抗油防汗設計，解決脫妝困擾。轉開就是日本匠心獨具打造的超薄刀鋒，精準勾勒根根分明的3D立體毛流感，輕鬆就能打造最符合趨勢的自然絲霧眉。

▲▼眉彩盤點。（圖／品牌提供）

許多人都有染髮後，眉色不符合髮色的問題，dejavu推出3款眉彩膏新色，分別為苦棕、粉棕和限量色橄欖灰，為消費者解決初夏換髮色問題。

▲▼眉彩盤點。（圖／品牌提供）

不只如此，品牌更加碼眉彩膏使用教學，輕鬆刷出鬆軟快乾又能形塑毛流感顯色眉彩。

1.沾取適當用量，自根部刷起，均勻塗抹到眉毛尖端，讓毛流順暢分明
2.從眉峰向眉頭逆著眉毛毛流方向塗抹，逆向塗抹，能自根部抓住每根眉毛
3.從眉頭沿著眉毛方向，順向塗抹至眉尾處，再於眉尖較細的部分調整，刷順眉型，打造漂亮眉妝。

露在口罩之外的眉眼部份反而要更加注重。尤其眉毛更佔了第一眼印象的80%，因此眉毛的部分如果沒有好好描繪，會顯得五官黯淡沒精神。

▲▼眉彩盤點。（圖／品牌提供）

艾杜紗絕不失手眉筆，一端是由雙色組成的水滴型筆芯，能藉由深淺顏色調和，呈現漸層立體感；搭配另一端螺旋刷梳整眉毛，讓毛流與眉色更加自然柔和。

關鍵字：

眉毛, 眉彩.眉型

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