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連奈良美智都有收藏！藝術家Kila Cheung個展登台　作品又Ｑ又療癒

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▲香港新銳藝術家Kila Cheung台北個展。（圖／品牌提供）

▲香港藝術家「Kila Cheung章柱基」於INVEINCIBLE SP開設限期個人特展，6／3至7／3。（圖／品牌提供）

記者王則絲／台北報導

潮流選物店INVINCIBLE在成立15週年之際，基於觀察到疫情對人們的影響，繼續引進潮品之外，更希望能帶給大家填滿心靈的療癒感，因此跨足藝術領域，與香港HOW2WORK與藝術玩具品牌Paradise三方攜手，邀請到香港藝術家「Kila Cheung章柱基」於INVEINCIBLE SP開設限期個人特展。Kila又Ｑ又治癒的童趣畫風作品，獲得奈良美智的欽賞收藏，而到底是什麼樣的藝術品擄獲了奈良美智，絕對值得一睹。

▲香港新銳藝術家Kila Cheung台北個展。（圖／記者王則絲攝）

▲香港新銳藝術家Kila Cheung台北個展。（圖／記者王則絲攝）

▲Kila Cheung的木雕作品。（圖／記者王則絲攝）

其實Kila Cheung這次是第二次在台灣辦展，且今年稍早還與新光三越合作，在北中南都有設置空間藝術特展。

Kila Cheung今年36歲，創作作品主要以壓克力、粉彩、彩鉛繪畫和木雕為主，畫風童趣可愛，用色溫暖且豐富繽紛，卓越的混色技巧和特殊筆法，讓畫作有一種毛絨絨的視覺效果。而Kila Cheung最常運用在作品中的圖案元素有三個，一是圓滾滾大眼睛的笑臉，二是招牌的女孩形象，三是他和家人喜歡吃的牛油果。

▲香港新銳藝術家Kila Cheung台北個展。（圖／品牌提供）

▲香港新銳藝術家Kila Cheung台北個展。（圖／記者王則絲攝）

▲Kila Cheung本次特展以「Oh My Young God !」為主題。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

Kila Cheung本次特展以「Oh My Young God !」為主題，他解釋道：「我在想，如果這個世界有神明，為甚麼世界還會被管理得那麼凌亂？有可能衪是一位年輕的神吧，就像年輕的我們那樣自由奔放也不成熟。」

6／3至7／3為期一個月的展期，將分兩波段展出近 40 件精彩作品，本次最受矚目的作品為Kila迄今生涯中所創作過最大的畫作「Belief」，約239 x 159.5cm，「Belief」是他以INVINCIBLE主理人Jimmy的家庭生活為靈感繪製而成，包括孩子們喜歡的甲蟲與獨角獸，還有一家人熱愛的露營，都是他的作畫元素。

▲香港新銳藝術家Kila Cheung台北個展。（圖／記者王則絲攝）

▲限量投籤販售的Kila Cheung公仔。（圖／記者王則絲攝）

關鍵字：

INVEINCIBLE, Kila Cheung, 章柱基, 藝術展, 個展, 奈良美智

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