IU根本「綠色上癮」！　最新湖水綠復古禮服造型優雅美翻

▲IU出席坎城影展的紅毯造型。（圖／翻攝自IG@dlwlrma）

記者王則絲／台北報導

韓影歌雙棲女星IU（李知恩）近期為宣傳新電影《嬰兒轉運站》（Broker）曝光度超高，一向是紅毯焦點的IU，最近造型可說是「綠色上癮」了！參加坎城影展時的兩套大禮服皆為綠色調，然而5月31日電影韓國首映會上，IU再度以一身湖水綠色的復古裙裝亮相，優雅古典的造型美翻。

▲IU於坎城閉幕式的紅毯造型。（圖／達志影像）

早先在坎城影展《嬰兒轉運站》電影首映紅毯上，IU穿著韓國婚紗品牌Choi Jae Hoon的灰綠色紗裙禮服登場，平口設計讓她露出骨感直角肩；於坎城閉幕式時，IU換上來自GUCCI的草綠色透紗禮服，若隱若現的肌膚洩漏女人味，袖口的澎澎蕾絲點綴成了俏皮亮點，現場仙氣飄散。

▲IU回國後出席電影首映會，再次以綠色系的造型亮相。（圖／達志影像）

緊接著IU回韓國繼續電影宣傳活動，日前電影首映會上，IU是再度以綠色系的服裝出場，根本可以說是「綠色上癮」了。IU選穿一身同樣來自GUCCI的湖水綠色洋裝，不過在不同光源、調色下可能接近藍色，荷葉滾邊復古典雅，比起莊重的拖地大禮服顯得更甜美少女，搭配挽起的包包頭造型，IU整個人氣質噴發，美翻天。

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