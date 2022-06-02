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韓劇女神朴信惠「孕後頭皮養護」秘訣公開！日常4步驟養出蓬軟美髮

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▲▼ 朴信惠「孕後頭皮養護」4步驟公開。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲朴信惠公開日常頭皮養護秘訣，也很適合孕後媽咪。

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝IG@ssinz7、pexels

韓劇女神朴信惠近日順利誕下雙子座寶寶，邁向人生另一階段，而她先前就已先換上一頭清爽俐落的短髮，讓許多粉絲驚艷。但產後因體質荷爾蒙變化，不少人頭皮膚質也跟著改變，身為韓國頭皮護理品牌「呂Ryo」代言人的朴信惠，就分享其頭皮養護4步驟，不僅孕後媽咪適用，日常護理也很適用，能幫助改善髮根油膩、扁塌等狀況，養出蓬軟柔順秀髮。

Step 1：定期去除多餘角質，淨化髮根

頭皮老化速度是臉的7倍，除了臉部肌膚需要好好清潔外，頭皮更需要定期去除老廢角質，才能預防頭皮加速老化，維持頭皮年輕。在洗髮前先使用頭皮淨化液，並以指腹搓揉按摩頭皮1～2分鐘後沖淨，再進行洗髮，為頭皮去除多餘角質與汙垢，淨化髮根毛囊，對抗頭皮老化。

▲▼ 朴信惠「孕後頭皮養護」4步驟公開。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

Step 2：依頭皮膚質挑選洗髮精

洗髮不只是將髒污洗乾淨，更需對症下藥，依照自身頭皮膚質挑選合適洗髮精，且清洗時使用指腹而非指尖，輕按頭皮，輕柔洗去頭皮髒汙，讓頭皮徹底好好呼吸。

Step 3：洗後即刻注入修護營養

洗後趁毛鱗片張開狀態，趕緊使用護髮膜或修護髮品補充並鎖住滿滿營養，修護一整天因空氣汙染、吹風機、離子夾或電棒等高溫造型工具對髮絲造成的熱傷害、陽光曝曬等對秀髮的種種損傷。

Step 4：頭皮精華養好頭皮環境

日常要維持美麗造型、蓬鬆豐盈秀髮，髮根強韌、頭皮健康才是根本關鍵。平時日常護理最後一步使用頭皮精華液，在洗後吹髮前，將頭皮精華噴灑頭皮，並以指尖輕按幫助吸收，養好頭皮環境，更是解決頭皮問題的根本。

▲▼ 朴信惠「孕後頭皮養護」4步驟公開。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲呂 滋養韌髮頭皮深層淨化液，145ml，NT$599。

富含人蔘精華、栗皮萃取物及薄荷萃取物，能夠為頭皮去除多餘角質與汙垢，淨化髮根毛囊，讓頭皮更清新舒爽不油膩，同時對抗頭皮老化。

▲▼ 朴信惠「孕後頭皮養護」4步驟公開。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲艾瑪絲 5α捷利爾頭皮淨化液，260ml，NT$350；820ml，NT$950。

以有舒緩鎮靜肌膚效果的甘草作為主要成分，搭配植萃檸檬酸與甘醇酸，能快速軟化角質，以溫和方式淨化代謝頑劣油脂，暢通頭皮毛孔，使髮根更輕盈蓬鬆。

▲▼ 朴信惠「孕後頭皮養護」4步驟公開。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲呂 滋養韌髮洗髮精，400ml，NT$420。

以人蔘全草與咖啡因的最佳配方強化髮根與髮絲強韌度，活化頭皮，且添加專利止癢成分，協助緩解頭皮搔癢問題，更針對5種頭皮性質，添加不同關鍵成分，針對不同頭皮問題改善。

▲▼ 朴信惠「孕後頭皮養護」4步驟公開。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲ORIBE 不可一世瞬護髮膜，200ml，NT$1,660。

結合滋養油及柏樹萃取成份，搭配生物性修復復合物，能從內到外強化、深層滋潤和強化角質層，使頭髮柔順不毛躁，修護受損髮絲 。

▲▼ 朴信惠「孕後頭皮養護」4步驟公開。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲Dior Miss Dior玫瑰護髮精萃，30ml，NT$1,850。

細緻輕盈的精萃油質地，蘊含玫瑰蠟和千葉玫瑰花瓣油成分，能強化秀髮保濕潤澤度，預防高溫和抵禦環境傷害，並撫平毛躁，讓髮絲柔軟保濕綻放光澤，同時帶有花漾迪奧淡香的迷人香氣。

▲▼ 朴信惠「孕後頭皮養護」4步驟公開。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲嬌蘭 蜂王乳頭皮修護精華，50ml，NT$5,300。

嬌蘭將「小金油」皇家蜂王乳修護系列的修護科技運用在頭皮髮絲養護上，以動態黑蜂修護科技TM搭配包含泛醇等高活性成分，可有效修護毛髮、活化頭皮，從髮根加強髮絲韌度。

關鍵字：

保養, 朴信惠, 女星, 頭皮, 頭髮, 護髮, 護理, 秘訣

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