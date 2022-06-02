AP皇家橡樹錶泛七彩虹光　每只都是獨一無二

▲AP Royal Oak皇家橡樹系列自動上鍊腕錶Carolina Bucci限量版，1,588,000元。（圖／AP提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

AP（Audemars Piguet，愛彼）與義大利珠寶設計師Carolina Bucci於2016年首度合作，將歷史悠久的佛羅倫斯黃金錘擊技藝（霜金裝飾）應用於Royal Oak皇家橡樹系列錶款，2018年她再度為AP操刀，設計限量300只鏡面霜金腕錶，均獲得空前好評，今年慶祝皇家橡樹系列50周年，迎來雙方第3度合作，推出面盤散發七彩虹光的皇家橡樹系列34毫米黑色陶瓷自動上鍊腕錶。

▲AP第三度與義大利珠寶設計師Carolina Bucci合作，創作七彩虹光面盤的皇家橡樹系列自動上鍊腕錶Carolina Bucci限量版腕錶。

為讓招牌「Tapisserie」格紋裝飾面盤泛著七彩虹光，AP於皇家橡樹系列34毫米黑色陶瓷自動上鍊腕錶的錶面黃銅底板上，增添一片以微結構技術刻上小方塊的藍寶石水晶玻璃，接著於藍寶石水晶玻璃背面鍍上金膜創造鏡面效果，每一只錶的虹彩效果都不同，代表每一只都是獨一無二，迷人光彩與黑色陶瓷錶殼、鍊帶形成鮮明對比；內載具備時、分、秒及日期顯示功能的5800機芯。

▲寶格麗限量8只的Octo Roma Naturalia X 王衍成系列腕錶，5,700,000元。（圖／寶格麗提供，以下同）

寶格麗（BVLGARI）也跨界演出，與旅法華裔藝術家王衍成攜手創作限量8只的Octo Roma Naturalia x王衍成系列腕錶，錶殼為黑色噴砂處理鈦金屬材質，配備鏤空面盤與飛行陀飛輪機芯，成為藝術家揮灑的畫布，將他8張巨幅畫進行等比例縮小，於黑色縞瑪瑙薄片上重現大師畫作，經過精心分割才能無縫嵌入尺寸31.5 × 31.5毫米的BVL 206機芯，陀飛輪上方並無錶橋阻擋，讓藝術作品得以完美展現。

▲寶格麗與旅法華裔藝術家王衍成攜手創作限量錶。

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