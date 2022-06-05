把家裡佈置成渡假村！海景木燈根本夢幻逸品　野營系收納箱功能超多

實習記者施至真／綜合報導 圖／Pinkoi提供

馬上就要放暑假了，因為疫情，久久不能出國的朋友，是不是已經憋壞了呢？隨著國內疫情升溫，不少人也將暑期出遊計畫暫緩。不過沒關係，今天就來推薦幾款戶外風家室用品，讓你即使待在家，也能感受夏日風情，無論你是海島控、森林派還是野營專家，都能滿足你的輕夏居旅想像，只需要簡單佈置，就能擁有專屬於你的渡假村。

【蔚藍海洋系居家】

＃Ametsuchi 撒哈拉地毯地墊

使用咖藍白三種色調編織而成的地毯，充滿海島風情，邊緣搭配迷你流蘇增加度假氛圍，只要鋪在客廳地上，彷彿就能一秒置身馬爾地夫的海邊！不只適合當成居家地毯，也可以當成海灘巾鋪在沙灘上。

＃LIGHTO光印樣 海景實木燈箱

海景實木燈箱使用胡桃木、楓木製作，不只質感滿分，適合送禮或當成居家掛飾，晚上還可以當成小夜燈使用，最厲害的是，畫面使用可替換式換燈片，可依照心情抽換畫面，實在太療癒了！

【藤編森林系居家】

＃Post Genera 藤編吊燈燈罩

將籐編的燈飾放在家中，馬上就能打造充滿綠意的自然氛圍。吊燈的外罩使用高防水性的天然藤編織而成，只要點亮，光線就會從藤縫中隱隱透出，為整體空間營造溫暖舒適的感覺。

＃蒔光 空氣鳳梨壁掛盆

森林系的朋友，一定要在家中放置綠色元素！圓形半鏤空的壁掛盆器設計感十足，搭配小巧可愛的空氣鳳梨，讓不擅長種花草的朋友，在家也能隨時享受自然綠意。

【戶外野營系居家】

＃日本霜山 工業風置物收納箱

熱愛野營的你，一定要收這款工業風置物收納箱，超大容量不僅可以輕鬆收納，戶外露營時，也能當成桌子使用。另外，可折疊的設計，不僅方便攜帶，就算暫時不用也能收起來，完全不會佔空間！

＃Post General 懸掛式收納袋

懸掛式收納袋同樣能帶一起去旅行！佈滿大小不同的置物袋，可收納平板、手機、眼鏡、遙控器等，讓你輕鬆收納居家小物，也可以掛在車子椅背、帳篷、旅館等空間，完全就是旅行不可缺少的收納好幫手。