39歲王心凌化身人間香奈兒變辣了！「網襪＋短裙」白皙長腿曝光

▲王心凌 。（圖／翻攝自王心凌IG）

記者鮑璿安／台北報導

39歲台灣女星王心凌因參加陸綜《乘風破浪》第3季，演繹《愛你》掀起回憶殺，近日粉絲更捕捉到她前去錄影的最新造型，王心凌一甩「甜妹」風格，換上香奈兒（CHANEL）背心加上網襪，火辣氣息升級。

王心凌再次爆紅，私下行頭也備受矚目，粉絲捕捉到她最新的全黑造型，王心凌一頭招牌浪漫波浪捲髮，身穿香奈兒（CHANEL）黑色短版外套，搭配上雙C Logo網格背心相佐，呈現出專屬於她的甜辣風格。視線向下看，白皙美腿以網襪包覆，腳踩PRADA厚底鞋收尾，順勢拉長腿部曲線，與過去甜美模樣有突破。

即便是生圖曝光，王心凌的纖細體態仍是毫無破綻，這來勢洶洶的造型也讓網友更期待節目播出，「最怕甜妹耍辣」、「這是人間香奈兒啊」、「王心凌好白啊」。

▲王心凌穿著義大利設計師品牌N°21的短版上衣搭配Maison Margiela 經典分趾鞋 。（圖／翻攝自小紅書）

其實王心凌私下多以大學T搭配牛仔褲的簡單造型外出，像是穿著義大利設計師品牌N°21的橘粉色短版上衣，搭配寬鬆牛仔褲，成功拿捏出纖腰以及長腿比例，若隱若現的馬甲線相當吸睛，最後腳踩Maison Margiela 經典分趾鞋Tabi shoes收尾，增添可愛氣場。