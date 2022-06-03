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《霍爾》老狗狗「因因」1：1神還原超欠收！放玄關根本最萌看門狗

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實習記者施至真／綜合報導

各位霍爾太太們注意囉，《霍爾的移動城堡》中莎莉曼夫人所飼養的老狗狗「因因」，也被做成超人氣商品囉！日本吉卜力專賣店「橡子共和國」，不僅將因因打造成1：1大小的塗裝雕像，超慵懶的可愛模樣，也被製成多款不同種類的商品，絕對值得宮崎駿迷們全部收藏。

▲《霍爾》老狗狗。（圖／翻攝donguri-sora.com）

▲《霍爾》老狗狗「因因」1：1塗裝雕像。（圖／翻攝IG@ghibli_dongurirep，下同）

＃老狗狗因因「1：1塗裝雕像」

喜歡《霍爾的移動城堡》的粉絲，一定都對電影中，宮廷魔法師莎莉曼夫人所養的使喚犬「因因」印象深刻，這次日本橡子共和國就把因因給1：1實體化，推出全新商品「找到因因了！」塗裝雕像，從無辜神情、慵懶姿態，到超級吸睛的頭頂金毛和紅色小腳都被神還原，彷彿搭配著輕盈步伐，從電影中走進現實世界一樣！

▲《霍爾》老狗狗。（圖／翻攝donguri-sora.com）

▲因因雕像細節精緻滿滿。

「老狗狗因因」雕像高約28公分、寬48公分，等比尺寸的設計，很適合放在玄關和客廳，就好像是專屬的看家狗一樣，根本爆擊少女心！目前官方定價為44,000日元圓（約台幣9,947元），並將於8月中旬發售，有興趣的朋友們可以先到官網預約。

＃老狗狗因因「活力跳躍耳環」

日本「橡子共和國」也有一款超吸睛的耳環，只見因因賣力奔跑的姿態，以及因為跳躍而飛起的耳朵，可愛模樣超欠收藏！這款耳環分成夾式與針式兩種不同款式，能夠滿足所有少女的需求。

▲《霍爾》老狗狗。（圖／翻攝donguri-sora.com）

▲因因耳環也細節滿分，少女必收。（圖／翻攝donguri-sora.com）

＃學生必備！老狗狗因因帆布袋

台灣「橡子共和國」也有一款帆布包值得入手，使用12盎司厚度的硬挺帆布打造，相當耐用，搭配精細的刺繡技巧，使圖案中飛舞的因因更加生動，搭配毛茸茸的觸感讓人愛不釋手！

▲《霍爾》老狗狗。（圖／翻攝donguri-sora.com）

▲因因帆布袋質感滿分，學生族可以考慮入手。（圖／翻攝donguri-republic.com，下同）

＃主婦最愛！老狗狗因因除塵撢

另外，台灣「橡子共和國」也將電影中因因長到拖地的毛，打造成拖把般的除塵撢，不僅創意十足還非常實用，目前這款除塵撢已經售完，想入手的朋友，只能等官網補貨或是找代購購買了。

▲《霍爾》老狗狗。（圖／翻攝donguri-sora.com）

▲因因除塵撢可愛又實用，迅速成為秒殺商品。

喜歡實用又可愛的居家用品，也可以考慮日本迪士尼的「米奇迷你盤」，一組共有4款不同造型的迷你盤，包括米奇的紅褲子、白手套、黃鞋子，和米妮最愛的紅點點蝴蝶結，無論盛裝醬料、小菜還是小點心都非常適合。

▲《霍爾》老狗狗。（圖／翻攝donguri-sora.com）

▲米奇迷你盤四件組。（圖／翻攝disney.co.jp，下同）

▲《霍爾》老狗狗。（圖／翻攝donguri-sora.com）

關鍵字：

吉卜力, 宮崎駿, 橡子共和國, 霍爾的移動城堡, 霍爾, 因因, , 雕像

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