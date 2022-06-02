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超模上裸辣曬BALENCIAGA新品　洞洞鞋變手袋、必敗腋下包曝光

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記者鮑璿安 ／台北報導

BALENCIAGA 清空的IG終於開始更新，這次發佈秋季 22 系列廣告大片，為聚焦單品本身，超模貝拉哈迪德（Bella Hadid）不惜半裸出鏡，光用眼神就會說話，本季新推出的Lindsey 和 Crocs 包款也一一曝光了，成為話題主角。

▲▼巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲超模貝拉哈迪德（Bella Hadid）出鏡Balenciaga 秋季 22 系列形象照   。（圖／品牌提供）

Balenciaga 秋季 22 系列以「遺失的錄影帶」主題呈現，由英國藝術家娜迪亞李科恩（Nadia Lee Cohen）掌鏡，超模貝拉哈迪德（Bella Hadid）領銜上陣，畫面中她裸上半身與模特兒相擁，穿著可拆解的連靴褲為她營造優越比例，而Lindsey全新包款則是此次重點，作為口蓋腋下包形式，在多位品牌摯友手中都可見。另也詮釋了寬鬆尺寸的丹寧套裝，貝拉哈迪德曬出緊實腹肌，手提全新丹寧材質Le Cagole 肩下包呼應，氣場相當驚艷。

▲▼巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲▼巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲迷你裙、長褲和靴子為一身 。（圖／品牌提供）

品牌的不對稱極致美學在本季得到發揮，廓形巨大的過膝長筒靴可搭配修身綁帶風衣，解構風格吊帶裙、極緊身或極寬鬆的成衣單品相互對應。至於配件單品部分，XX 手提包以粉色皮革呈現模樣可愛，眼尖粉絲也該發現全新的「Crocs 包款」，簡直是洞洞鞋的放大版，將洞洞精華融入至托特包版型中，成為最吸睛亮點；Hourglass 沙 漏包、Le Cagole 肩下包則持續進化中。

▲▼巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲全新的「Crocs 包款」 。（圖／品牌提供）

▲▼巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲丹寧材質Le Cagole 肩下包 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Balenciaga, 巴黎世家, 2022, 秋季, 貝拉哈迪德, Bella Hadid

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