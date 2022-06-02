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神顏星二代「換VERSACE比基尼」辣照連發！　露長腿線條帶貨

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記者鮑璿安／台北報導

21 歲的Iris Law是英國演員裘德洛與前妻薩迪弗羅斯特（Sadie Frost）所生的女兒，優越神顏成為極度受矚目的星二代，而她近期首次出鏡VERSACE 2022夏日度假系列形象廣告，演繹巴洛克印花比基尼曬出長腿，一頭短金髮與姣好身材加持，形成最美畫面。

▲VERSACE 2022夏日度假系列形象廣告 。（圖／品牌提供）

▲VERSACE 2022夏日度假系列形象廣告 。（圖／品牌提供）

▲VERSACE 2022夏日度假系列形象廣告 。（圖／品牌提供）

▲星二代Iris Law出鏡VERSACE 2022夏日度假系列形象廣告 。（圖／品牌提供）

Iris Law早已是時尚寵兒，接下寶格麗（BVLGARI）品牌大使頭銜，也曾出鏡 FENDI 形象影片。此次演繹VERSACE夏日度假系列，圍繞沙灘、比基尼展開，如同正在度假一般，Iris Law穿上亮色系比基尼，上頭遊走品牌經典的巴洛克印花，搭配上厚底高跟鞋，整體比例很出彩。隨著鏡頭拉近，Iris Law佩戴復古迴紋針耳飾與墨鏡，奢華造型也讓創意總監Donatella Versace大讚，「Iris是我們的耀眼明星，她的獨特個性體現了這些特質。」

▲VERSACE 2022夏日度假系列形象廣告 。（圖／品牌提供）

▲VERSACE 2022夏日度假系列形象廣告 。（圖／品牌提供）

▲VERSACE 2022夏日度假系列形象廣告 。（圖／品牌提供）

▲全新La Medusa藤籃、手提包以及拖鞋 。（圖／品牌提供）

此外，系列也呈現了全新La Medusa藤籃，以印花絲巾點綴整體，帆布手提包添上Versace標誌和Medusa飾牌，並採用一致的紅色、黃色或DV藍色；Medusa Dimension拖鞋亦以超輕的模塑橡膠製成，配以迴旋巴洛克花紋，可遊走於海邊與休閒場合。

關鍵字：

VERSACE, 2022, 夏季, 度假, Iris Law

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