《社內》女二重現「霸氣千金」造型太帥　連「最美臉孔」都比不過

記者王則絲／台北報導

日前霸榜韓劇《社內相親》不只捧紅了男女主角金世正和安孝燮，飾演女二的女星薛仁雅也大爆紅。薛仁雅1日出席精品BURBERRY快閃店活動，身穿大紅色褲裝造型帥氣瀟灑亮相，再現劇中「霸氣千金」的氣場；同場現身的還有擁有「全球最美臉孔」稱號的林珍娜（NANA），她以心機露背裝美艷登場，但仍不敵薛仁雅這回的亮眼套裝與高漲人氣。

薛仁雅在演出《社內相親》陳映書一角後，因率真討喜、又不計形象的大肆搞笑，瘋狂圈粉的程度絲毫不輸給金世正，人氣來到人生高峰。

薛仁雅這次出席活動造型再次展現了「霸氣千金」的時髦氣場，她穿著大紅色的背心套裝，俐落奪目，雖然是帥氣的褲裝，還是瀰漫一種性感的女人味，中分All back的髮型不只讓精緻臉蛋更立體，也更加凸顯氣勢。

▲林珍娜穿著心機露背裝出席活動。（圖／翻攝自IG@jin_a_nana）



擁有「全球最美臉孔」稱號的女星林珍娜（NANA），這回也獲邀同場出席，林珍娜以高馬尾搭配黑色連帽露背裝造型，營造酷帥的氛圍，秀出一雙超模般的美腿，比例逆天，小心機性感十足撩人，但薛仁雅這次耀眼的紅裝造型，還是更為吸睛。

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