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歐米茄文青風織物錶帶太美　繞雙圈絕配秀氣錶

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▲▼ OMEGA,Cartier 。（圖／公關照）

▲歐米茄日本形象大使水原希子佩戴碟飛Mini Trésor 26 mm系列石英26毫米繞雙圈錶帶款。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

雖然中性運動風錶款當道，但仍有女性追尋尺寸小巧又帶有個性的錶款，歐米茄（OMEGA）於是為碟飛De Ville Trésor腕錶系列，新增錶徑僅26mm的石英款，款式包括貴氣的18K MoonshineTM金鍊帶錶款，以及搭配法國花卉圖案織布錶帶的文青風設計，剛加入歐米茄代言家族的水原希子即佩戴繞雙圈錶帶款，展現時尚品味。

▲▼ OMEGA,Cartier 。（圖／公關照）

▲歐米茄搭配Toile de Jouy織物錶帶的碟飛Mini Trésor 26 mm系列石英26毫米腕錶，138,000元。

▲▼ OMEGA,Cartier 。（圖／公關照）

▲歐米茄搭配藍色織布錶帶的碟飛Mini Trésor 26 mm系列石英26毫米腕錶，262,000元。

歐米茄碟飛De Ville Trésor腕錶系列於1949年首次亮相，2017年重新回歸，從錶圈延伸至錶耳的優美弧線鑲鑽後更顯摩登。今年新增秀氣的26mm石英錶，以18K MoonshineTM金打造的鍊帶錶有白琺瑯或金色絲綢紋理面盤兩款；而搭配傳統法國織物錶帶的錶款則有精鋼與18K MoonshineTM金兩種材質，最吸睛是靈感源自古老掛毯與瓷器圖樣的Toile de Jouy織物錶帶，共有藍色大海、黑蝴蝶與紅色花卉3種圖案，備有單圈或繞雙圈的設計。

▲▼ OMEGA,Cartier 。（圖／公關照）

▲歐米茄18K MoonshineTM金打造的碟飛Mini Trésor 26 mm系列石英26毫米腕錶，735,000元。

卡地亞（Cartier）招牌錶款也備有30mm以下的尺寸供選擇，以圓弧錶冠護橋與藍錶冠設計著稱的Ballon Bleu de Cartier藍氣球腕錶，以28mm錶徑石英錶吸引目光，與日常穿搭絕配；而小型款Panthère de Cartier美洲豹腕錶尺寸22mm x 30mm，雖然面盤小巧卻存在感強烈，因為配上K金雙環錶鍊，宛如時髦手環。

▲▼ OMEGA,Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞Ballon Bleu de Cartier腕錶28毫米石英款，144,000元。（圖／卡地亞提供，以下同）

▲▼ OMEGA,Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞Panthère de Cartier美洲豹腕錶黃K金雙環錶鍊，1,070,000元。

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關鍵字：

歐米茄, OMEGA, Carier, 卡地亞, 水原希子

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