無印良品首度推出「惜物祭」　行李箱、收納盒最低5折起

▲無印良品首度在台推惜物祭。（圖／各品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

迎接世界環境日到來，台灣無印良品今年首次舉行「惜物祭」，推出超過千項的「微瑕疵」商品，祭出最低5折起的折扣，其中不乏店內熱門產品像是四輪硬殼止滑拉桿箱、PP收納盒系列，甚至連續數年銷量冠軍的撥水加工有機棉舒適休閒鞋，也直接降價40%，在全台限定13間門市開賣。

▲四輪硬殼止滑拉桿箱(20L)，原價3,900元，惜物價1,950元。

無印良品表示，舉辦第一屆「惜物祭MOTTAINAI」，是希望讓有些微瑕疵但不影響使用的各式商品，能夠延續使用年限，不僅價格更實惠，也能藉此降低浪費。

其瑕疵認定標準為商品外箱、包裝非原始完整狀態，或商品本體有明顯及較大範圍瑕疵，無法於門市正常上架販售，但使用功能正常無虞，因各款商品狀況不一，消費者在購買時也可直接詢問店員相關資訊。

▲撥水加工有機棉舒適休閒鞋，原價699元，惜物價399元。

即起至6／15期間的首屆「惜物祭」，共有超過1,000個品項，分別在北中南13間門市限時限量販售，包括許多民眾青睞的四輪硬殼止滑拉桿箱，原價3,900元至8,500元，惜物價約在3,120元至6,800元不等，此外還有厚度可調拉桿箱與其他旅行配件；收納使用的各式PP收納盒系列，原價299元至1,199元，惜物價約在149元至599元，此外，還有連續3年蟬聯全年熱銷冠軍的撥水加工有機棉舒適休閒鞋，原價699元，也推出399元的單一價。

▲PP盒深型(正反疊)原價369元，惜物價184元。

而另一家居通路IKEA，也於6／12前推出「夏日解悶貼紙包」活動，到店單日消費滿500元，就能獲得「解悶良方：解悶貼紙及刮刮卡」一組，有機會刮到整單免費。為號召消費者到店，全台7家店推7大主題展示的「鯊鯊大軍拍照場景」也限定登場，6／12前上傳鯊鯊大軍場景照片至IKEA FB活動貼文，還可抽涼感KLUBBSPORRE人體工學枕。

▲IKEA近期用網紅鯊鯊打卡點與抽獎活動號召顧客到店。