fb ig video ETtoday search mobile

無印良品首度推出「惜物祭」　行李箱、收納盒最低5折起

>

▲無印良品推惜物祭。（圖／品牌提供）

▲無印良品首度在台推惜物祭。（圖／各品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

迎接世界環境日到來，台灣無印良品今年首次舉行「惜物祭」，推出超過千項的「微瑕疵」商品，祭出最低5折起的折扣，其中不乏店內熱門產品像是四輪硬殼止滑拉桿箱、PP收納盒系列，甚至連續數年銷量冠軍的撥水加工有機棉舒適休閒鞋，也直接降價40%，在全台限定13間門市開賣。

▲無印良品推惜物祭。（圖／品牌提供）

▲四輪硬殼止滑拉桿箱(20L)，原價3,900元，惜物價1,950元。

無印良品表示，舉辦第一屆「惜物祭MOTTAINAI」，是希望讓有些微瑕疵但不影響使用的各式商品，能夠延續使用年限，不僅價格更實惠，也能藉此降低浪費。

其瑕疵認定標準為商品外箱、包裝非原始完整狀態，或商品本體有明顯及較大範圍瑕疵，無法於門市正常上架販售，但使用功能正常無虞，因各款商品狀況不一，消費者在購買時也可直接詢問店員相關資訊。

▲無印良品推惜物祭。（圖／品牌提供）

▲撥水加工有機棉舒適休閒鞋，原價699元，惜物價399元。

即起至6／15期間的首屆「惜物祭」，共有超過1,000個品項，分別在北中南13間門市限時限量販售，包括許多民眾青睞的四輪硬殼止滑拉桿箱，原價3,900元至8,500元，惜物價約在3,120元至6,800元不等，此外還有厚度可調拉桿箱與其他旅行配件；收納使用的各式PP收納盒系列，原價299元至1,199元，惜物價約在149元至599元，此外，還有連續3年蟬聯全年熱銷冠軍的撥水加工有機棉舒適休閒鞋，原價699元，也推出399元的單一價。

▲無印良品推惜物祭。（圖／品牌提供）

▲PP盒深型(正反疊)原價369元，惜物價184元。

而另一家居通路IKEA，也於6／12前推出「夏日解悶貼紙包」活動，到店單日消費滿500元，就能獲得「解悶良方：解悶貼紙及刮刮卡」一組，有機會刮到整單免費。為號召消費者到店，全台7家店推7大主題展示的「鯊鯊大軍拍照場景」也限定登場，6／12前上傳鯊鯊大軍場景照片至IKEA FB活動貼文，還可抽涼感KLUBBSPORRE人體工學枕。

▲無印良品推惜物祭。（圖／品牌提供）

▲無印良品推惜物祭。（圖／品牌提供）

▲IKEA近期用網紅鯊鯊打卡點與抽獎活動號召顧客到店。

關鍵字：

無印良品, MUJI, 惜物祭, 瑕疵品, IKEA

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

陪女友逛街，他一句曝「大胸穿搭潛規則」：原來不是穿什麼都好看

陪女友逛街，他一句曝「大胸穿搭潛規則」：原來不是穿什麼都好看

當慢慢擁有4個習慣　代表你正在變得越來越強

當慢慢擁有4個習慣　代表你正在變得越來越強

瑪丹娜與16歲兒子「母子裝」亮相　他穿「高衩洋裝」搶走媽媽風采

瑪丹娜與16歲兒子「母子裝」亮相　他穿「高衩洋裝」搶走媽媽風采

珍妮佛羅培茲泳池邊放送52歲不科學身材　用比基尼照宣告夏天來了 摩納哥「悲傷王妃」漂亮回歸　時髦連身褲轉過身露美背 走一走就跌倒了，下個直覺反應測出你的「好色指數」！ 粽子控注意！營養師曝搭配「這款水果」，能加速澱粉消化 從「怎麼起床」判斷性格　會賴床表示超細心？！ 改善痘痘肌！皮膚科醫師教「抗痘飲食」4大關鍵　喝花茶竟有用 《社內》女二重現「霸氣千金」造型太帥　連「最美臉孔」都比不過

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面