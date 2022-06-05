他問另一半一直要禮物怎麼辦？理性解決方法是「給足安全感」

實習記者施至真／綜合報導 圖／翻攝免費圖庫unsplash

每對情侶之間，總有一本難念的經，一名男網友就表示「女友一直要禮物」讓他感到很頭痛，為此認真詢問網友意見，究竟毫無理由的一直向另一半要禮物，是否正常？又該如何解決，才算理性溝通？為此，網友紛紛給予回應，除了應該禮尚往來，最重要的是要增加安全感。

一名男網友在Dcard感情版以「女友一直要禮物是正常的嗎」為題發文，表示自己與女友交往一年半，近期女友開始會無理由的要求禮物，假如原PO沒有回應或是試圖裝傻，女友就會因此沒有安全感，認為原PO不在乎她。原PO也表示，雖然不是花不起禮物的錢，但一直要禮物這件事，卻讓他感覺很差，感情也因此出現裂痕，為了挽救兩人關係，才發文詢問網友意見，貼文一出，立刻造成網友熱議。

不少網友認為，如果原PO一再縱容女友想要禮物的要求，未來女方會把他當成工具人，並且胃口會越來越大，不過另一派網友卻認為，或許因為女方年紀比較小，獲得安全感的方式較不成熟，因此建議原PO針對這件事試著開導她。網友也教原PO四項理性解決的辦法。

＃禮尚往來，女方必須付出同等回饋

有網友認為，生活中偶爾有一些小驚喜，是感情升溫的關鍵，假如女方也願意付出同等價格的回饋，那麼就類似禮尚往來的概念，久久一次沒有關系。然而原PO遇到的狀況是，女友無故要求禮物，因此無關收入和禮物價錢，會讓人感覺原PO只是被當成「盤子」。

＃釐清另一半無故要求禮物的心態

網友也針對文章內容，歸納出第二種原因，認為兩人相處的模式，可能會讓女方認為，原PO沒有花心思在自己身上，為了滿足被愛的感覺，只能從要禮物來獲得安全感。另外，網友也認為和原生家庭的教導觀念有關，因此原PO可以嘗試理解對方的心態為何，再考慮如何解決。

＃增加對方的安全感

原PO提到因為工作日夜顛倒的關係，兩人的生活「時差」大不同，且從交往到現在，都是女方主動騎車去找男方。網友建議原PO可以主動關懷女友，增加兩人相處的頻率，或是提高約會品質等具體行為，增加對方的安全感。

＃引導改善

除了實質上增加女方的安全感，也要向女友明確表示，「主動」要禮物會讓自己感到不舒服，而且也不知道該如何拒絕才能不傷人。只要經過耐心引導，也能改善壞習慣，畢竟每段感情都得來不易，只要還能溝通就不要輕易放棄。

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