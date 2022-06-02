強尼戴普美女律師品味和實力一樣強　混搭30萬名牌手環當幸運物

▲強尼戴普（右）與前妻安柏赫德的官司勝訴，律師卡蜜兒功不可沒。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

好萊塢怨偶強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）離婚後撕破臉，互控誹謗的官司纏訟一個多月，今判決出爐，裁定強尼戴普勝訴，安柏最終必須付給前夫1035萬美金（約台幣3億元），讓她一臉哀怨，而強尼戴普雖未到場聆聽判決，但為他打贏官司的幕後功臣律師班楚（Ben Chew）與卡蜜兒（Camille Vasquez）全笑開懷，尤其卡蜜兒因此案成為美麗「嬌點」，法庭上的凌厲攻勢與優雅品味都備受矚目，隨身必戴總價超過30萬元的卡地亞（Cartier）與梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）兩款幸運手環。

▲律師卡蜜兒曾在法庭上擁抱強尼戴普，露出她的幸運手鍊—梵克雅寶Alhambra手鍊與卡地亞LOVE手環。（圖／美聯社）

38歲的卡蜜兒於2010年從南加州大學畢業，之後取得西南法學院的法學博士學位，她在強尼戴普的「世紀官司」一戰成名，一步步揭開安柏赫德說謊的面具，最終贏得這場舉世關注的官司。不僅實力受肯定，她的穿搭品味也受好評，她多以剪裁合宜的黑、白或灰色等單色套裝為主，展現專業形象。

▲卡蜜兒同時疊戴卡地亞黃K金LOVE手環，204,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）





▲卡蜜兒佩戴的梵克雅寶Vintage Alhambra手鍊，5枚縞瑪瑙墜飾款119,000元。（圖／翻攝梵克雅寶官網）

為不讓素色裝扮顯得沉悶，卡蜜兒喜歡佩戴首飾增添時尚氣息，特別是每場官司必定疊戴兩款珠寶圈的經典手環，一款是卡地亞於1970年代紐約問世的LOVE黃K金手環，另一款是梵克雅寶1968年面世的Alhambra系列幸運草圖案的5枚縞瑪瑙墜飾手鍊，名符其實成為她打贏官司的幸運物。

▲強尼戴普律師班楚（左）與卡蜜兒今掛著勝利笑容走出法庭。（圖／美聯社）



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