人生自己掌握，建立自信心就能遠離焦慮！3大正向觀點先筆記

文／女子學 圖／翻攝《接棒家族》劇照

從字面上來看，比起大家常常掛在嘴邊的「煩躁」、「憂鬱」等負面感受，「焦慮」更顯得有一股徬徨與極度擔心所交織出的意味。

仔細想想，什麼時候會讓你感到焦慮？面對未知的挑戰、不確定能否成功時？對於所做的選擇，不篤定是否正確時？鼓起勇氣說出的想法，不保證可否獲得共鳴時？「不確定」、「不篤定」、「不保證」，皆源於內在的自我懷疑，當困惑和堪憂達到一個境界時，便很容易「焦慮」。要對抗焦慮，很重要的一點就是建立自信，至於該怎麼做，或許可以參考看看下列的 3 個方法：

決定了，就要勇敢相信

許多時候，我們常會走到令人兩難的「十字路口」，對於要或不要、好或不好、行或不行抱持著躊躇不前的態度，好不容易下了決定，卻還是處處懷疑，沒辦法完全相信自己，越想越焦慮。

雖說，或多或少的「庸人自擾」是人之常情，但如果不斷惡性循環，對自己的內外在，勢必只會越來越糟。焦慮感來襲時，不妨先問問自己：「我為什麼會做這個決定？」接著，一步步思考此決定會帶來哪些益處，盡量往好的地方想。建立正向的信念、凡事以樂觀的角度看待，慢慢調整步伐，相信自己並漸漸遠離焦慮。

生活是自己的，不是任何人的

「你怎麼會這樣做？」、「生活過成這樣子，你不難過嗎？」每個人周遭，多多少少會有幾個主觀意識較強的人，會不經意地批評、判斷你我們的生活或選擇。正所謂「說者無意、聽者有心」，倘若能左耳進右耳出是最好，怕的是不但聽進去了，而且還聽進心坎裡。

事實上，沒有任何人可以干擾我們的人生！回到上一段，既然已經決定好未來的規劃，旁人的三言兩語就不再是重點，他們口中的「好」，並非人人適合，反之，我們習慣的「好」，當然也不是所有人都能認同。在生活中做好自己的本分，踏實地過心目中的理想日常吧。

探索自我，接納所有好的壞的

▲探索自我，接納所有好的壞的。（圖／翻攝Pexels@Min An）

人天生就有各自的優點和缺點，這個世界上，沒有人是完美的。形成焦慮的原因，也有很大一部份是來自我們的要求，希望所有事情都能在掌控中進行，朝理想的方向前進，也因此在面對未知或不熟悉的事物時，擔心沒辦法照著設定好的劇本走而顯焦慮。

然而，造就「這個人」、豐富了我們人生的完整度，正是因為有這些優缺點，不須過度追求盡善盡美，更不必放大解讀自己所缺乏的，接受所有好的、壞的，用豁達的心態應對、進行深入的自我探索，當越是了解自己，感到不安、傷神的機會便會逐漸下降。

「壓力使人進步」，身處快速流動的社會中，偶有負面情緒在所難免，焦慮也是其中一項。如何與它和平相處，摸索出適合自己的步調和模式、並建立應有的自信，是我們必須學習、不斷試圖平衡的課題。

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