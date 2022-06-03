LE CREUSET米奇系列再登場　2千有找醬料碟組讓餐桌萌翻天

▲LE CREUSET與迪士尼米奇再合作推出聯名系列。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

夏天就是要療癒！LE CREUSET與迪士尼米奇再合作，第三度推出聯名系列，今年重點絕對在餐具瓷器上，元素滿滿又不失大人味的設計風格，包括醬料碟、馬克杯與餐盤等，即便與其他餐具搭配也不突兀，還能讓餐桌多了新鮮活潑，每次用餐都有萌味！

▲造型馬克杯組，售價2,080元。

LE CREUSET繼2019和2020年與迪士尼合作後，再度於今年推出迪士尼米奇聯名系列，品項包括品牌經典鑄鐵鍋與造型瓷器餐具，設計靈感來自於主角米奇可愛的輪廓造型，及經典標誌的紅色和黑色，6月起正式在台上市。

▲媽咪鐵鍋18 (櫻桃紅) 金頭，售價7,480元。

今年亮點就在餐具的經典設計上，如迷你醬料碟4入組是由經典標誌：米奇紅褲子、白色手套、黃色鞋子和米妮的蝴蝶結絲帶，不僅可用來盛裝醬料、甜點，還可做為點心和飯糰模具，就算僅是放著也是可愛擺飾，另款造型馬克杯組也超可愛，以經典紅色褲裝為米奇意象，加上白色圓點裙裝的米妮，絕對是具有質感不幼稚的大人味。

▲迷你醬料碟4入組，售價1,780元。

餅乾品牌Aunt Stella詩特莉在6月與服飾品牌YUYU ACTIVE聯名，推出「Love at First Bite 聯名野餐組」，內含經典手工餅乾禮盒、氣泡水、帆布袋、小天使印花布標等，且聯名餅乾禮盒中還有季節限定口味，包含採用美國進口藍莓果乾烘烤而成的藍莓餅乾，黑加崙葡萄乾的小藍莓葡萄餅乾，以及使用紅麴呈現少女桃粉色的心形餅乾，搭配小天使臉與邱比特箭圖樣壓紋，打卡超威！共限量1000組，每組售價890元，限時販售至6月底止。

Nespresso近期也與巴西超模Alessandra Ambrosio合作，聯名推出夏季限量版咖啡膠囊以及週邊配件，聯名咖啡馬克杯擁有透明杯身，點綴極具熱帶特色的棕梠葉與扶桑花，分為「日出黃」及「天空藍」雙版本，杯身上皆印製Alessandra Ambrosio的簽名，售價580元。