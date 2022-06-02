楊謹華、陳庭妮示範最新「曬包Pose」竟是掛在脖子上！時髦女孩必學

記者王則絲／台北報導

楊謹華為台灣帶貨力一流的女星之一，在今上傳的穿搭美照中，她示範了最新的「曬包Pose」，且稍早陳庭妮也剛好用了同個背法來曬新包，原來她們不是把包包背在肩上，而是直接把背帶套過頭、掛在脖子上！拍起照來特別可愛吸睛，時髦女孩們必須學起來。

▲楊謹華IG釋出最新穿搭照。（圖／翻攝自IG@cheryllovel0ve）

楊謹華因演出《華燈初上》蘇媽媽角色後大大翻紅，現在連私下穿搭也都是粉絲們的焦點。楊謹華於最新穿搭照中，穿著一件花紋的細肩帶連身褲裝，低胸造型露出鎖骨線條展現女人味，即使是寬鬆的褲管也讓整體很顯瘦，簡單地踩個小白鞋，很有度假的愜意氛圍，而楊謹華身上背的手袋則是TORY BURCH早秋系列的Eleanor包款，麥稈編織的材質特別應景最近炎熱的天氣。

▲楊謹華示範了最新「曬包Pose」，TORY BURCH 夏日早秋系列Eleanor麥稈編織肩背包NT＄25,900。（圖／翻攝自IG@cheryllovel0ve）

不過楊謹華並沒有像平常一樣把包包拎在手上、或是背在肩上，反而是搞怪得把包包掛在脖子上擺拍，效果卻意外的很俏皮可愛，且看起來頗為逆齡，為大家示範了最新的「曬包Pose」。

▲陳庭妮也把手袋掛在脖子上擺拍美照，特別可愛。（圖／翻攝自IG@chen_ting_ni）

恰巧陳庭妮在日前的OOTD照裡，也是這麼把包包掛在脖子上開心擺拍，且她身上的LOEWE小提袋同樣是採編織設計，看來兩人有著異曲同工之妙。由楊謹華、陳庭妮示範的最新「曬包Pose」，時髦女孩們下次也來試試吧。

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