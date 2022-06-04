有多「努力」自己知道就好　別人的評價真的一點也不重要

文／女子學

每個人都想過得幸福，所以很努力地工作，去爭取更好的生活，但人們常以成敗論英雄，好像只有成功了才配得上掌聲，若是失敗了，過程中所努力的一切就一文不值。

別人的評價真的一點也不重要，仔細地去想，就算被肯定了，也只是獲得一時的愉悅；而被否定了，就讓自己陷入無止盡的自我懷疑，最後都相信自己真的一無是處，變成這樣真的值得嗎？

惡意留下的傷痕，總會照進光亮

▲惡意留下的傷痕，總會照進光亮。（圖／翻攝《青春紀錄》劇照）

當我們朝著目標前進，一路上會遇到各式各樣的挑戰與不和諧的聲音，只要稍微地踉蹌，他人就像嗜血的動物蜂擁而至，帶著嘲諷不停地攻擊，「你就是沒有才能！」「沒那個實力就不要妄想了！」種種傷人的話語毫不留情地刺來；或是當你小有成就時，又酸言酸語地講著「你只是運氣好！」「還不是有人幫你才做得到？」。其實不管失敗還是成功，他人總是有話說，而且看待你的方式也不會是你想要的。

當我們對惡意快要無力招架的時候，也許可以想想加拿大詩人歌手李歐納．柯恩所寫的那句歌詞，「萬物都有裂縫，那是光照進來的契機。」他人的閒言碎語無法成就你，能支撐著你前進的是自己的選擇與行動，也許未來有太多不確定性，但只要專注在每個當下，積累的努力就會帶著你往前走。

只要努力，就可以有所回報？

▲不是努力就可以有所回報。（圖／翻攝《又，吳海英》劇照）

不要為了證明給充滿惡意的那些人看，而一心追求成功，如果成功是為讓別人肯定自己，那只是陷入「活成別人眼中的自己」深淵；也不要因否定評價而黯然神傷，他人的論斷並不能抹去你的努力。其實成功與否只是他人自以為是地下定論而已，我們不必因此而糾結，若還是會為失敗感到難過，那就更能證明了你是真的努力過了，所以不用太過苛責自己。

還有如那句老話：「如人飲水，冷暖自知。」走在人生道路上，只有我們最清楚自己在背後所付出了多少辛酸和努力，只要對得起所做的選擇就夠了。不過有時我們也會進入「努力誤區」，認為只要夠努力就一定會有所回報，其實不盡然，就像有些天賦是與生俱來的，花再多時間苦練也無法達到想要的程度一樣，要明白原來有些事是有「界限」的，之後才能往適合自己的方向去努力。

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