fb ig video ETtoday search mobile

有多「努力」自己知道就好　別人的評價真的一點也不重要

>

文／女子學

每個人都想過得幸福，所以很努力地工作，去爭取更好的生活，但人們常以成敗論英雄，好像只有成功了才配得上掌聲，若是失敗了，過程中所努力的一切就一文不值。

別人的評價真的一點也不重要，仔細地去想，就算被肯定了，也只是獲得一時的愉悅；而被否定了，就讓自己陷入無止盡的自我懷疑，最後都相信自己真的一無是處，變成這樣真的值得嗎？

惡意留下的傷痕，總會照進光亮

▲努力只有自己知道。（圖／翻攝《青春紀錄》劇照）

▲惡意留下的傷痕，總會照進光亮。（圖／翻攝《青春紀錄》劇照）

當我們朝著目標前進，一路上會遇到各式各樣的挑戰與不和諧的聲音，只要稍微地踉蹌，他人就像嗜血的動物蜂擁而至，帶著嘲諷不停地攻擊，「你就是沒有才能！」「沒那個實力就不要妄想了！」種種傷人的話語毫不留情地刺來；或是當你小有成就時，又酸言酸語地講著「你只是運氣好！」「還不是有人幫你才做得到？」。其實不管失敗還是成功，他人總是有話說，而且看待你的方式也不會是你想要的。

當我們對惡意快要無力招架的時候，也許可以想想加拿大詩人歌手李歐納．柯恩所寫的那句歌詞，「萬物都有裂縫，那是光照進來的契機。」他人的閒言碎語無法成就你，能支撐著你前進的是自己的選擇與行動，也許未來有太多不確定性，但只要專注在每個當下，積累的努力就會帶著你往前走。

只要努力，就可以有所回報？

▲努力只有自己知道。（圖／翻攝《青春紀錄》劇照）

▲不是努力就可以有所回報。（圖／翻攝《又，吳海英》劇照）

不要為了證明給充滿惡意的那些人看，而一心追求成功，如果成功是為讓別人肯定自己，那只是陷入「活成別人眼中的自己」深淵；也不要因否定評價而黯然神傷，他人的論斷並不能抹去你的努力。其實成功與否只是他人自以為是地下定論而已，我們不必因此而糾結，若還是會為失敗感到難過，那就更能證明了你是真的努力過了，所以不用太過苛責自己。

還有如那句老話：「如人飲水，冷暖自知。」走在人生道路上，只有我們最清楚自己在背後所付出了多少辛酸和努力，只要對得起所做的選擇就夠了。不過有時我們也會進入「努力誤區」，認為只要夠努力就一定會有所回報，其實不盡然，就像有些天賦是與生俱來的，花再多時間苦練也無法達到想要的程度一樣，要明白原來有些事是有「界限」的，之後才能往適合自己的方向去努力。

延伸閱讀

有時需要的只是嘗試的勇氣：不要因為害怕失敗，而把眼前的機會推走

聽聽身體發出的求救訊號：練習跟負面情緒對話、正視過勞的「心」，找回與它們的連結

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

關鍵字：

自己, 努力, 心靈, 人生, 女子愛分享, 心靈勵志

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

6月份財運爆發、收穫最好的3大星座！Top 2業績提升，還會遇到貴人

6月份財運爆發、收穫最好的3大星座！Top 2業績提升，還會遇到貴人

陪女友逛街，他一句曝「大胸穿搭潛規則」：原來不是穿什麼都好看

陪女友逛街，他一句曝「大胸穿搭潛規則」：原來不是穿什麼都好看

當慢慢擁有4個習慣　代表你正在變得越來越強

當慢慢擁有4個習慣　代表你正在變得越來越強

珍妮佛羅培茲泳池邊放送52歲不科學身材　用比基尼照宣告夏天來了 走一走就跌倒了，下個直覺反應測出你的「好色指數」！ 吵架用兩種「魔性句子」和平收尾　冷靜15秒鐘很有用 朴寶劍熱歪了！破30度高溫穿冬裝超敬業　爆汗依然360度無死角 IU根本「綠色上癮」！　最新湖水綠復古禮服造型優雅美翻 《社內》女二重現「霸氣千金」造型太帥　連「最美臉孔」都比不過 「最做自己」星座Top 3 ！第一名不管別人反對，活出理想的樣子

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面