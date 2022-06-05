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好主管才有的四個特質：明確指示工作、願意傾聽　小員工先跟緊

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文／女子學　圖／翻攝免費圖庫xframe

「雷主管拖你下地獄，好主管帶你上天堂。」職場中帶領眾人向前的角色是助力或阻礙，首當其衝的絕對是影響自身在漫長工作路上的價值觀或工作心情。除了公司好之外，遇到的主管若好更加重要，但若遇到的主管不好也不要灰心，還是可以發揮用途，警惕自己未來別誤入歧途成為同樣的人，避開他人會有所感覺的雷點。

好主管必備特徵一：懂得明示與擔責

▲好的主管帶你上天堂。（圖／翻攝免費圖庫xframe）

好主管必備特質包含許多，上至幽默下至仁慈都可以是下屬心目中好主管需要擁有的特質之一，但若歸納而論，好主管的特質或許可以用四點概括：「明示、擔責、傾聽、傳承。」明示意即不玩文字遊戲，在無論是分派工作項目、與下屬溝通時，都懂得將任務清楚說明，並明確表達對下屬在任務中的期望等，有些主管在交付工作項目時，或許是因為自身對於任務的目的也不甚清楚，導致一切憑感覺，使得指示項目朝令夕改，讓下屬不知到底做什麼才正確，拖延到工作進度與士氣。

而擔責則是當工作有狀況時，能夠適時挺身承擔責任，保護下屬，並給予明確的改善措施與應變方式，保持理解和包容的態度。

好主管必備特徵二：願意傾聽與傳承

▲好的主管帶你上天堂。（圖／翻攝免費圖庫xframe）

除此之外，好主管通常願意保有開放的心傾聽下屬想法，定時的對談讓雙方有機會意見交流，並透明化表達自身對於工作與互動上的看法或改善建議，當做到這點，基本上雙方關係也可以保有良好互動，並且不懼怕表達自身想法。

另外，好主管必須擅長解決工作中的重點問題，要能縱觀情勢並傳承自己經驗，讓下屬有與情況相應的解決能力，或從主管傳承的經驗中再依照問題應變與優化。

若初入職場時就能幸運遇上有能力又懂提拔的主管，將是多少職場人夢寐以求的情境；但若運氣平平，也無須灰心，因為在不好的主管身上也有許多可供自身學習的項目，避免自己未來也成為同樣的人。

延伸閱讀

腦中思緒不再打結！4 重點梳理思緒，整理清晰才能清楚表達想法

職場上更需要犯錯與衝突的空間：從錯誤到修正改善的過程，讓人與人的連結更加堅實

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

職場, 表達, 責任, 傾聽, 工作, 溝通, 職場女力, 女子愛努力

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