保養專家教「保養3秘訣」搞定肌膚問題！對抗發炎很重要

▲針對肌膚狀況挑選合適的保養品，才能幫助維持肌膚健康。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

不少人本來就有些肌膚困擾，近幾年又因防疫，長時間配戴口罩，讓肌膚狀態更不穩定。多年專櫃保養品牌講師、台灣科技保養品牌MALENE創辦人Katie就分享，想預防、改善肌膚問題，可從日常生活中做好以下三個保養重點開始，了解皮膚真實的需求，才能搞定肌膚問題，養出細緻好肌膚。

1.溫和清潔，把臉洗乾淨



空氣汙染、紫外線傷害、年齡老化、妝容殘留等等都是生活中隨手可見的危「肌」因子，因此就算沒化妝，早晚的清潔還是有必要的。除了每日清潔外，更要選擇天然溫和、不含硬化劑、礦物油、起泡劑的清潔用品，把臉洗乾淨、去除每日髒污殘妝的同時，又不傷肌膚。

2.對抗發炎危機，找出肌膚問題



導致肌膚炎症的發生原因包含皮膚病、過敏原接觸、氣溫變化、環境汙染物、不當刺激等。長期處於發炎狀態下，可能導致膚色黯沉、換季乾癢、粗糙、乾燥、容易刺痛敏感等狀態，尤其現在因防疫，長時間配戴口罩，也是容易讓肌膚出問題的危險因子。

若放著不處理，發炎當下肌膚屏障會越來越脆弱，使得保養徒勞無功、事倍功半。因此正視肌膚問題，若持續無法改善儘快尋求專業醫師協助，才能有效找回健康肌膚。

3.挑選適合的護膚品，避開易刺激成份



了解自己的問題與肌膚屬性後，還要選擇恰適、精準的保養方式。挑選保養品時，建議避開像是香精、人工色料跟防腐劑等易刺激的爭議成份，選擇溫和、簡單成份尤其重要，像是無皂鹼、石化成份、防腐劑等的保養清潔商品，幫助維持肌膚健康的同時，也降低膚況反覆不穩的可能性。

▲MALENE 平衡淨緻水光化妝水，150ml，NT$1,080。



添加專利成份「奈米矽片銀TAg」及洋甘菊萃取、NMF天然保濕因子、薰衣草精油花水，能溫和滋養、修護舒緩肌膚不適，病調理肌膚油水平衡，不添加酒精，可用來濕敷。

▲Dior 極淨舒緩潔顏慕斯，150g，NT$1,680。



蘊含高濃度自然來源成分，添加法國白睡蓮精萃、具有舒緩功效的矢車菊水與甘草萃取，柔滑綿密的霜狀質地可化為豐盈彈力泡沫，深層洗淨髒污同時長效保濕，連敏弱肌也可安心使用。

▲東森自然美 日本黃金麴酒粕微脂面膜，25ml x 5片/盒，NT$1,680。



添加珍稀成分日本黃金麴、和歌山金賞酒粕、清酒菁純(α-GG)，提升肌膚彈力和光澤，同時運用益膚微生態平衡科技，調理肌膚，讓肌膚回歸健康透潤狀態，搭配溫和純淨的海藻纖維面膜布，加強精華注入快速潤澤。

▲LANEIGE 維他命C淨膚精華安瓶，10g*3，NT$3,150。



蘊含15.2%高純度維他命C，可改善斑點、凹凸不平的肌膚紋理與暗沉不均的肌膚光澤，同時添加咖啡因與植物角鯊烷等舒緩保濕成分，能迅速為肌膚輸送水分和營養，溫和有感解決肌膚瑕疵問題。

▲雪肌精 漾活低敏溫和透亮超值組，NT$2,150。



雪肌精推出適合敏弱肌膚的基礎保養組，以強健肌膚潤澤屏障的研發概念，無添加酒精（乙醇）、PARABEN類防腐劑、香料等，讓敏弱膚質不感到負擔的同時調理出澎潤光滑的健康肌膚，內含漾活低敏化粧水200ml＋漾活低敏乳液140 ml＋漾活低敏潔顏慕絲160 ml。

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