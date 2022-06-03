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星巴克買一送一倒數快把握　怡客6／6推「開工現賺一杯」

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▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／業者提供）

▲星巴克數位抽買一送一活動倒數中。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著端午連假，星巴克數位活動優惠也進入倒數，6／5前記得再玩一下，優惠券最多可用到6／7，可一解開工憂鬱，而6／6週一可能帶出的連假Monday Blue，怡客咖啡也來加碼，當天推出飲品買一送一優惠，此外還有路易莎、伯朗也在開工日有優惠延續，新一週小確幸就從這裡開始。

▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／翻攝星巴克官網）

為迎接夏日到來，星巴克推出長達24天的數位抽獎活動「LOVE SUMMER 數位體驗」將進入尾聲，6／5前記得進入特定網頁體驗遊戲，在6／7前都還可以使用專屬優惠券喔！包括買一送一、第二杯半價優惠等，優惠兌換時間為上午11店至晚上8點，本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂、行動預點服務與特定門市。

▲怡客,星巴克買一送一。（圖／業者提供）

而另一連鎖咖啡怡客，也在6／6連假開工日當天，祭出全飲品買一送一，無論是來一杯熱騰騰的美式、沙漠湖鹽焦糖拿鐵或蕎麥茶、洋甘菊香柚冰茶，通通有優惠，同時外帶餐食85折活動仍在進行中。

此外週一優惠別忘路易莎，6／30前每周一、二、三共3天，民眾至來店消費餐食、甜點和飲品，不限消費金額全面8折優惠，此優惠僅限限定門市，全台共337間，可至連結內查詢。

▲路易莎,星巴克,連鎖咖啡,內用,降級,解封。（圖／業者提供）

▲路易莎推出疫情優惠。（圖／業者提供） 

伯朗咖啡也在近期公佈6月份好友分享優惠日期，包括6／5、6／6、6／12、6／13、6／19、6／20、6／26、6／27於各特定門市提供優惠，當天以原價購買飲品任一杯，即贈送飲品任一杯，優惠品項以低價者計。

▲丹堤,伯朗,星巴克買一送一 。（圖／業者提供）

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 路易莎, 怡客

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