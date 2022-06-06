包・開箱／Marc Jacobs「J個包」復刻新出！大推青蘋果綠色最可愛

記者王則絲／專題報導

過了端午時節，代表炎熱夏季正式到來，是時候來替衣櫃新增一些繽紛的色彩。Marc Jacobs今年夏日早秋系列便以明亮清爽的色系貫穿，其中這款復刻新推的「The J Marc」系列手袋，一口氣納入了許多飽和色調，背在身上吸睛度一百分，此外，取自J（這）的諧音，這款包還有可愛的小暱稱「J個包」。今天《ET FASHION》就來開箱今夏最in的青蘋果綠色「The J Marc」。

▲Marc Jacobs今夏推出「The J Marc」系列手袋。（圖／品牌提供）



Marc Jacobs「The J Marc」系列手袋為首次亮相於2016春夏的包款進化版，注入高彩度的夏日度假氣息，每個角度都討人喜歡，簡約的小方包外型以大器的Double J Logo點綴在中央，作為開包磁吸扣，皮質柔軟但有一定的挺度。

▲「The J Marc」青蘋果綠色開箱。（圖／記者王則絲攝）



小巧的「The J Marc」是日常實用的選擇，內部空間寬敞之外，內側附有拉鍊暗袋與夾層，包身的背面也設有一夾層。而為增加多元的搭配性，「The J Marc」不只有短背的金屬鍊帶，還可與隨附的織紋寬背帶替換使用，同時滿足個性、或是街頭風格。

▲「The J Marc」附有金屬與織紋背帶。（圖／記者王則絲攝）

▲「The J Marc」內部空間。（圖／記者王則絲攝）



▲短金屬鍊帶可肩背、手提。（圖／記者王則絲攝）



「The J Marc」系列總共帶來非常多顏色選擇，今年最時髦的首選蘋果綠色之外，還包括了超亮眼的萊姆黃、落日橘、羅蘭紫色，能輕鬆替穿搭增添亮點，喜歡低調的朋友們則可以選擇氣質百搭的駝褐撞色、黑米撞色或是內斂帥氣的闇夜黑。

▲Marc Jacobs「The J Marc」推出眾多繽紛色系選擇。（圖／品牌提供）



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