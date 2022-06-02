fb ig video ETtoday search mobile

朴寶劍熱歪了！破30度高溫穿冬裝超敬業　爆汗依然360度無死角

>

▲LV 2022秋冬男裝秀，移師曼谷暹羅天地舉辦。（影／品牌提供）

記者王則絲／外電報導

LOUIS VUITTON（路易威登）2022秋冬男裝大秀今年1月在巴黎時裝周首次登場，在昨6月1日晚間移師到泰國曼谷暹羅天地，重現這場別具意義的大秀，並特別邀請韓星朴寶劍飛往當地看秀。活動上朴寶劍穿著灰色大衣帥氣現身，在破30度的高溫下敬業頂著秋冬裝出席，只得頻頻用手帕擦汗，不過不管怎麼狼狽爆汗，朴寶劍依然是360度無死角。

▲朴寶劍 。（圖／翻攝自IG）

▲朴寶劍前往泰國曼谷參加LOUIS VUITTON 2022男裝Spin-Off大秀。（圖／品牌提供）

朴寶劍於今年4月30日退伍後，首次公開活動為回歸擔任百想藝術大賞主持人，而首次的出國行程，正是獻給了LOUIS VUITTON在泰國曼谷暹羅天地舉辦的2022秋冬男裝Spin-Off大秀。

 

由於現在季節正值初夏，泰國曼谷的天氣平均超過攝氏30度，對於相對較耐寒的韓國人來說，已經是非常熱了。朴寶劍這次來到LOUIS VUITTON 2022秋冬男裝Spin-Off大秀，穿著的正是秋冬款的男裝大衣，且裡頭還有同色背心和內搭寶藍色襯衫，呼應口袋上的Logo皮標，在高溫下穿著多層次的秋冬造型，著實讓朴寶劍熱壞了，現場捕捉到他頻頻拿出手帕擦汗，甚至熱到汗滴到了衣領上，肯定非常難耐，但他依然始終保持帥氣迷人的微笑，展現絕佳的狀態，即便爆汗又狼狽，依然360度都無死角，敬業的精神令人佩服。

▲朴寶劍 。（圖／翻攝自IG）

▲朴寶劍在高溫下穿著秋冬裝，被捕捉到頻頻擦汗的模樣。（圖／翻攝自微博）

在曼谷舉行的2022年秋冬男裝Spin-Off秀，系列主題為「Dreamhouse²」，為延伸自1月大秀主題的平方與幻想空間，探索「萬物循環」的概念，並加碼呈現了9套全新曝光的造型，秀場上模特們沿著蜿蜒的軌道行走、以及上方的顛倒小屋，都體現一個實際存在、但超現實主義的空間。

▲LV 2022秋冬男裝。（圖／翻攝自官網）

▲LOUIS VUITTON「Dreamhouse²」。（圖／翻攝自LOUIS VUITTON）

關鍵字：

Louis Vuitton, LV, 路易威登, 2022秋冬男裝, 朴寶劍, 曼谷

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

陪女友逛街，他一句曝「大胸穿搭潛規則」：原來不是穿什麼都好看

陪女友逛街，他一句曝「大胸穿搭潛規則」：原來不是穿什麼都好看

粽子控注意！營養師曝搭配「這款水果」，能加速澱粉消化

粽子控注意！營養師曝搭配「這款水果」，能加速澱粉消化

瑪丹娜與16歲兒子「母子裝」亮相　他穿「高衩洋裝」搶走媽媽風采

瑪丹娜與16歲兒子「母子裝」亮相　他穿「高衩洋裝」搶走媽媽風采

當慢慢擁有4個習慣　代表你正在變得越來越強 從「怎麼起床」判斷性格　會賴床表示超細心？！ 「最做自己」星座Top 3 ！第一名不管別人反對，活出理想的樣子 12星座6月運勢！水瓶請好好與人相處、天秤本月搶快很重要 仙女打架！湯唯、李聖經、Jisoo齊撞「夢幻天空裙」　她人氣碾壓 珍妮佛羅培茲泳池邊放送52歲不科學身材　用比基尼照宣告夏天來了 走一走就跌倒了，下個直覺反應測出你的「好色指數」！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面