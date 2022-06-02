朴寶劍熱歪了！破30度高溫穿冬裝超敬業　爆汗依然360度無死角

▲LV 2022秋冬男裝秀，移師曼谷暹羅天地舉辦。（影／品牌提供）

記者王則絲／外電報導

LOUIS VUITTON（路易威登）2022秋冬男裝大秀今年1月在巴黎時裝周首次登場，在昨6月1日晚間移師到泰國曼谷暹羅天地，重現這場別具意義的大秀，並特別邀請韓星朴寶劍飛往當地看秀。活動上朴寶劍穿著灰色大衣帥氣現身，在破30度的高溫下敬業頂著秋冬裝出席，只得頻頻用手帕擦汗，不過不管怎麼狼狽爆汗，朴寶劍依然是360度無死角。

▲朴寶劍前往泰國曼谷參加LOUIS VUITTON 2022男裝Spin-Off大秀。（圖／品牌提供）



朴寶劍於今年4月30日退伍後，首次公開活動為回歸擔任百想藝術大賞主持人，而首次的出國行程，正是獻給了LOUIS VUITTON在泰國曼谷暹羅天地舉辦的2022秋冬男裝Spin-Off大秀。

由於現在季節正值初夏，泰國曼谷的天氣平均超過攝氏30度，對於相對較耐寒的韓國人來說，已經是非常熱了。朴寶劍這次來到LOUIS VUITTON 2022秋冬男裝Spin-Off大秀，穿著的正是秋冬款的男裝大衣，且裡頭還有同色背心和內搭寶藍色襯衫，呼應口袋上的Logo皮標，在高溫下穿著多層次的秋冬造型，著實讓朴寶劍熱壞了，現場捕捉到他頻頻拿出手帕擦汗，甚至熱到汗滴到了衣領上，肯定非常難耐，但他依然始終保持帥氣迷人的微笑，展現絕佳的狀態，即便爆汗又狼狽，依然360度都無死角，敬業的精神令人佩服。

▲朴寶劍在高溫下穿著秋冬裝，被捕捉到頻頻擦汗的模樣。（圖／翻攝自微博）



在曼谷舉行的2022年秋冬男裝Spin-Off秀，系列主題為「Dreamhouse²」，為延伸自1月大秀主題的平方與幻想空間，探索「萬物循環」的概念，並加碼呈現了9套全新曝光的造型，秀場上模特們沿著蜿蜒的軌道行走、以及上方的顛倒小屋，都體現一個實際存在、但超現實主義的空間。



▲LOUIS VUITTON「Dreamhouse²」。（圖／翻攝自LOUIS VUITTON）