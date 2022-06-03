亮・珠寶／罕見「緬甸鴿血紅」紅寶石台北曝光　頂級巨鑽同場放閃

▲富藝斯在台展出未經加熱處理的4.03及4.04克拉「緬甸鴿血紅」紅寶石配鑽石耳環，估價約56,200,000元起。（圖／富藝斯提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

國際拍賣行富藝斯（PHILLIPS）將於6月21至23日在香港舉行「二十世紀及當代藝術和設計」及「珠寶和翡翠」拍賣會，精選拍品明（4日）、後（5日）兩天將在台北BELLAVITA寶麗廣塲展出。拍賣會向來是收藏家尋寶的好去處，以珠寶為例以兩大趨勢為主流：市面珍罕的頂級寶石、工藝精湛的知名國際品牌最受歡迎。

▲富藝斯同場展出「緬甸鴿血紅」天然紅寶石配鑽石項鍊，鑲嵌約45.02克拉未經加熱處理的紅寶石，估價約9,740,000元起。

紅寶石、藍寶石、祖母綠與鑽石被視為寶石界的「四大天王」，此次富藝斯在台預覽聚焦紅寶石中最受推崇的一對「緬甸鴿血紅」配鑽石耳環，兩顆紅寶石各重4.04 及4.03克拉，有如此大且未經加熱處理的天然緬甸紅寶石在市場上已極為罕見；同場還將展出嵌34顆橢圓形及枕形緬甸鴿血紅紅寶石，與搭配的鑽石皆為大小漸變排列的紅寶石配鑽石項鍊，另有一條手鍊可配成套。

▲富藝斯將拍賣鑲嵌259顆、共重125.76克拉方形切割天然彩鑽手鍊，估價約19,480,000元起。





▲富藝斯呈獻9.43克拉完美無瑕Type IIa鑽戒（左）估價約21,729,000元起，5.02及5.03克拉 D/IF Type IIa 鑽石耳環估價約14,611,000元起。

而晶體結構幾乎不含氮元素的「Type IIa」鑽石被視為鑽石中的王者，也現身在富藝斯台北預展中，包括9.43克拉完美無瑕Type IIa鑽戒、5.02及5.03克拉 D/IF Type IIa 鑽石耳環，璀璨之作還有集合259顆、共重125.76克拉方形切割天然彩鑽組成的繽紛手鍊，估價均上千萬元。

▲邦瀚斯將拍賣義大利珠寶品牌Buccellati的「Honeycomb」吊墜項鍊（左）估價約187,000元起，18K金鑲鑽手鐲約450,000元起。（圖／邦瀚斯提供）

知名國際珠寶品牌在拍賣會也深受青睞，不僅予人信賴感，精湛的工藝與早期的獨到手工也吸引買家，拍賣行邦瀚斯（Bonhams）將在22日登場的「香港珠寶及翡翠」拍賣會，拍賣義大利珠寶品牌Buccellati上世紀70至90年代逾20件作品，特色是擅長運用文藝復興時期的雕刻技術，把線條細琢在金屬表面上，並融合標誌性的蜂巢圖案設計在金屬鏤雕出細孔，於9至12日在台北舉辦的預展即可從「Honeycomb」吊墜項鍊等作品一睹細膩設計。

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