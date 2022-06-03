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吵架用兩種「魔性句子」和平收尾　冷靜15秒鐘很有用

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▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲情侶或多或少都會吵架，但不要讓他們變成分手濫觴。（圖／Pakutaso、pexels、xframe，以下同）

編輯／借借

情侶吵架大部分都不是為了重要的事，可能是一件芝麻綠豆小事，連同勾起之前壓抑心中不滿的怒火，很多時間越吵越兇，其實是因為「當下不想讓步」，想吵贏對方，而不是「不滿、想放棄」的心態，但很容易說出難聽的話，當下就難以轉圜了。

雖然吵得正兇突然拉下臉來感覺也很尷尬，但想想吵架其實是無法解決任何問題的，只是把對方惹毛，後續處理更加麻煩而已，首先先從心態上去調整，有專家分享使用2種「魔性句子」，怒火其實立刻就能平息一半。

▲▼手,憤怒,吵架。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

「如果我們之間有人吵贏，代表我們兩個都輸了」
互相在乎對方的兩個人，因為要一時分個高下導致兩方都受傷，這種結果就是雙輸，一旦讓兩人接受到這樣的訊息，暴怒的心態就會立刻平靜下來。

有時候事情不僅只有對錯，想在當下因為小事要爭個輸贏，為了證明自己是對的讓兩方都不開心，獲勝的結果真的有勝於付出的「感情成本」嗎？這句話不但可以平息對方的態度，也能重新審視自己是否有必要這樣做。

▲▼情侶,吵架,高跟鞋。（圖／取自免費圖庫pexels）

「我們不是敵人，我跟你站在同一邊」
有時雙方對一件事情、一個人或事件可能有不同看法，聊著聊著快要吵起來的時候，記得提醒對方或展現出「我跟你站在同一邊」的態度，這種溝通不代表你要「附和對方的話」，而是若你有跟對方不同的看法，也「先表態」我是站在你這方考慮的。

如果另一半回家狂罵上司，但言談中你覺得不一定全是上司的錯，可以先以傾聽、舒緩對方情緒後再建議如何解決，不要對方還在情緒上就先批頭說「我覺得是你自己不對」，這樣的舉動也反應你沒有先設身處地考慮他的感覺。

▲▼吵架。（圖／取自免費圖庫Pexels）

建議爭執快要發生時，先以此種立場冷靜10至15秒鐘，就能更理性看待問題的本質，還有選擇用什麼樣的溝通方式來表達本身的想法。

關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 成熟, 快樂, 幸福, 心理學

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