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改善痘痘肌！皮膚科醫師教「抗痘飲食」4大關鍵　喝花茶竟有用

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▲▼皮膚科醫師教不長痘飲食4秘訣 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

▲皮膚科醫師分享，吃對食物有助於改善痘痘肌問題。

記者張毓容／綜合報導　 圖／翻攝unsplash、pexels、IG@thanks_kim

痘痘是許多人最困擾的肌膚問題之一，就算認真用抗痘保養品，也還是常冒痘，關鍵可能就在你的飲食上。知名皮膚科醫師廖苑食物利特別分享了抗痘飲食的4大重點，吃對食物幫助抗氧化、抗發炎，減少皮脂分泌，進而減少痘痘粉刺生成，從內而外養成「不長痘體質」。

▲▼皮膚科醫師教不長痘飲食4秘訣 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃清淡飲食，多吃水果蔬菜

每天至少攝取500g像是番茄、芹菜、葡萄、香蕉等新鮮蔬果，有利於減少皮脂腺分泌，淡化痘印，幫助傷處快速癒合。

▲▼皮膚科醫師教不長痘飲食4秘訣 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃減少牛奶及乳製品攝取

牛奶及乳製品中含有的酪蛋白和乳清蛋白，會提高體內IGF-1程度，進而刺激油脂分泌，容易加重痘痘、毛孔堵塞狀況。

▲▼皮膚科醫師教不長痘飲食4秘訣 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃多吃富含膳食纖維的食物

膳食纖維不僅能緩解痘痘，還有助於瘦身、吸收脂肪，像是玉米、蕃薯、燕麥、蕎麥等都含有豐富膳食纖維，擁有極強的飽腹感，能幫助腸道蠕動，起到促進排便排毒、抑制痘痘生長的作用。

▲▼皮膚科醫師教不長痘飲食4秘訣 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃多喝花茶

花茶不僅能幫助消痘、養顏，像是菊花茶有清熱、消炎、抑菌、預防痤瘡等功效，像是紅豆薏仁茶更有消腫去痘，清除體內濕氣的作用。

▲▼皮膚科醫師教不長痘飲食4秘訣 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

除了以上4個重點，先前廖醫師也曾分享過，建議容易長痘痘的人少吃高糖碳水類食物。高碳水會使荷爾蒙分泌改變，血糖升高導致胰島素增加，使皮膚產生過多的油脂，進而引發痘痘粉刺生成或加重。因此，少吃像是麵條、饅頭、餃子、餅乾、甜甜圈、麵包等高糖碳水化合物，也有助於預防痘痘產生。

注意以上飲食關鍵，吃對食物做內調，再搭配正確保養和良好的生活習慣，就能幫你遠離痘痘危機，改善油痘肌。

►痘痘冒不停？皮膚科醫師教「養成不長痘體質」7大秘訣

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關鍵字：

保養, 護膚, 痘痘, 青春痘, 痤瘡, 粉刺, 痘痘肌, 抗痘, 飲食, 食物, 皮膚科醫師, 醫生

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