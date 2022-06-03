6月份財運爆發、收穫最好的3大星座！Top 2業績提升，還會遇到貴人

編輯／Molly 圖／翻攝IG@sbsdrama.official

人人都想發大財，但財富可不是說來就來，若能好好把握財運來臨的時候，更能收穫不錯的成果。微博上擁有超過30萬粉絲的星座專家就公布了在6月份財運會大爆發、收穫滿滿的3大星座，有人是越努力在自身工作上，財運越好；也有人是投資運很好，快來看看是不是你上榜？

Top 3：牡羊座



牡羊座在6月份有木星和金星的幫助，會讓你們顯得更有信心，也有很多好運跟著來，能運用的資源非常多，尤其是在錢財部分，只要冷靜且善用知識、資訊，有機會找到好的投資標的，讓錢賺錢，雖然不至於到暴富，但也算是小有收穫，尤其在不動產上。只是本月要留意別在錢財上太過寵溺他人，別隨意揮霍在他人身上，不論是伴侶或家人，適當即可。

Top 2：巨蟹座



本月巨蟹座若能把心思都放在自己的事業上，會有不錯的成績，相對的財運也會跟著來，只要積極性夠，不僅會受到賞識，出現的貴人也會帶來相當的財富，而若本身是老闆，有機會找到能力很不錯的員工，為你們賺進不少收入。而且在6月份裡巨蟹的野心會更大，事業心更強，業績也會提升一定程度，又因為木星的出現，也帶動了巨蟹事業上的財運，但要記住，要更努力，財運才會更加突出。

Top 1：處女座



處女座6月份的財運會出現在許多生活事件裡，尤其是跟社會相關的議題，會因此受益不少，像是因目前疫情影響，如果有相關的保險，可得到不少理賠金，且還會有許多高額投資利益出現，也有機會得到更多的退稅額度，能節省不少花費。若是在外出差或工作的人，有機會發揮你們的專長，尤其是有比較冷門行業的相關知識，更有機會得到重用，可趁此機會賺得一筆不少的財富。

