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吃了就變美！皮膚科醫師推薦5大美肌食物　鮭魚抗老又能防粉刺

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▲▼ 皮膚科醫師推薦5大美肌食物。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

▲吃對食物也能幫助養護好肌膚。（圖／翻攝IG@goodal_official）

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝unsplash、pexels

每個愛美人士都想要細緻無瑕疵的好肌膚，而養護肌膚除了靠努力擦保養品、養成健康生活作息外，吃對食物也很有幫助！日本皮膚科醫師就分享5個保養肌膚必吃的「美肌食物」，有的能幫助抗氧化、抗衰老，有的能預防色素沈澱，還有能保護膠原蛋白的，簡單來說就是吃了就能變美。

▲▼ 皮膚科醫師推薦5大美肌食物。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

1.藍莓

藍莓富含多種生素和抗氧化物質，像是花青素，維生素A、C、E，維生素B群等，可幫助抗老化，更重要的是含有多酚成分，多酚可改善肌膚暗沉、預防肌膚彈力下降。另外，藍莓還含有綠原酸，綠原酸能促進血液循環，美國女性健身網站「Women Fitness」指出，每天攝取100克的藍莓就能明顯改善健康。

▲▼ 皮膚科醫師推薦5大美肌食物。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

2.青花菜

青花菜是蔬菜裡蛋白質含量最高的，而人的肌膚也是由蛋白質組成的，多吃青花菜可為肌膚補充蛋白質，青花菜還含有維生素K、膳食纖維和鐵，可以促進肌膚血液循環。

另外，青花菜也有助於對抗這幾年受到熱烈討論的糖化反應和糖化末端產物AGEs。當身體裡糖分過多的時候，糖遇到蛋白質就會引起糖化反應，產生糖化末端產物AGEs，AGEs含量過多會使肌膚暗黃，看起來暗沈，而青花菜裡所含的蘿蔔硫素則可幫助降低肌膚的糖化反應。

▲▼ 皮膚科醫師推薦5大美肌食物。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

3.鮭魚

吃任何魚類對肌膚都有好處，而鮭魚特別被許多營養師、皮膚科醫師推薦的原因包含鮭魚含有蝦紅素，蝦紅素有很強的抗氧化作用，可預防紫外線造成的的色素沈澱，所以多吃鮭魚也有預防色斑的效果。蝦紅素還有抗炎作用，能避免紫外線破壞肌膚的膠原蛋白和彈性纖維，預防肌膚彈力遭受外來傷害，也是一種抗衰老成分。

此外，鮭魚含有豐富的Omega-3，可滋潤柔嫩肌膚，也能幫助抗發炎，減少肌膚發炎引起的紅腫和粉刺。

▲▼皮膚科醫師推薦5大美肌食物。（圖／翻攝IG、unsplash,pexels）

4.番茄

番茄裡富含強力抗氧化營養素—茄紅素，可幫助對抗自由基，減少細胞受到傷害、抑制膠原蛋白的分解，也可幫助肌膚進行曬後修復。

▲▼ 皮膚科醫師推薦5大美肌食物。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

5.甘藍菜

甘藍菜也富含膳食纖維，且還含有大量的葉酸，葉酸是人體產生紅血球必不可少的輔助酶，此外，甘藍還富含鐵和鈣成份，像女性生理期時很容易出現貧血的情況，貧血會造成身體末梢血液供應不足，而血液可謂是皮膚天然的美容液，皮膚所需的營養和酵素都是通過血液運輸的，這樣才能促進皮膚的新陳代謝，所以從一定程度上來講，改善貧血也是保養肌膚的一個渠道，而甘藍菜就是一個改善貧血很好的食材。

另外，甘藍也富含膳食纖維，多攝入膳食纖維可以改善人體的腸道環境，好的腸道環境可以提高肌膚的水分，從多種角度來看，甘藍可以說是保養必不可少的食材。

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關鍵字：

保養, 護膚, 食物, 美肌食物, 皮膚科醫師, 醫生, 推薦

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