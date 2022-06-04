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「最貼心星座」TOP 3！第一名天生多情　一被暖過就回不去

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

12星座談起戀愛究竟誰體貼入微、超暖心？第一名觀察力驚人，情人開口前就能知道對方需求，一被暖過就回不去了？一起來看看12星座情人貼心指數排行榜吧！

談戀愛時總希望能有個暖心又懂自己的理想情人？以下揭秘12星座情人的貼心指數排行榜，如果遇到的另一半是這幾個星座，快把握起來！

TOP3 處女座、摩羯座、巨蟹座
柴米油鹽，絕對讓你吃飽穿暖

畢竟談感情不是拍電影，天天風花雪月也會累會膩，12星座中處女座、摩羯座、巨蟹座就是走極度務實的路線，他們為愛認真執著的傻勁會讓人肅然起敬，雖然說不出浪漫心動的話語，卻懂得用最平實的噓寒問暖讓你暖徹心扉，比起那些玫塊、美酒、甜言蜜語等美得不真實的都市傳說，他們的情感也許普普通通，卻能從柴米油鹽中傳達樸實的溫情，是用真心將生活堆砌出幸福滋味！

TOP2 獅子座
強勢霸道，但也不失小兒女貼心溫暖

在感情中向來走霸道總裁路線的獅子座，在別人看不到的時候也會偶爾流露出小兒女般單純的愛戀與倚賴，每隻獅子的背後其實都只是隻天真無邪的大貓，他們的心很單純好猜，對於所愛之人的付出也從不拐彎抹角，會盡全力的滿足情人的需要，看似大而化之，其實每個付出都用上了心思，那些說出口的、說不出口的內心話他們全都知道，這種霸氣又細膩的獅子心，也只有他們的情人最懂！

TOP1 雙魚座、天蠍座
細膩多情，最懂營造小浪漫

冷吱吱的冬天裡，除了用大棉被、大外套禦寒外，能像個暖暖包即時提供溫暖的，莫過於情人體貼入微的呵護與關心！12星座裡最暖最懂得體貼對方的，莫過於柔情似水的雙魚座與天蠍座，這兩星座結合了感性與浪漫，能把凛冽的冬天轉化成浪漫的風花雪月，情人不為之融化都難，特別是雙魚座本身就有超強雷達，能時時關注情人的一舉一動，細細的噓寒問暖，愈冷愈有幸福感；天蠍則是觀察入微、心思細密，能在情人開口前滿足情人需要，甚至做得更多！

感情中的恆溫情人 金牛座

雖然也是務實派的土象星座，金牛在感情中走的是一種恆溫路線，內斂自持的他們，感情世界與友情世界、工作世界無異，處於一種不偏不倚、不卑不亢、恰到好處的狀態，不論愛得多深，他們會把多餘的七情六慾默默收好，對待情人的溫度始終如一，乍聽之下感覺有些不近人情，但這正是屬於「金牛式的貼心」STYLE，他們會把好的和情人分享，不好的自己吞下，用近乎某種自我壓抑的方式，儘可能讓情人處於牛座精心打造的「元宇宙」內，享受恆溫的舒適生活。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

【星星教授安格斯2022/5/23-5/29星座運勢】金牛座小心豬隊友，獅子座遠離事端！

12星座愛情必勝攻略／水象星座篇：學習放鬆、理性觀察，別被慾火牽著走

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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