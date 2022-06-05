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夏日居家必備4家電　除濕機網推「沒買會後悔」

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記者陳美伶／綜合報導

炎熱的夏天即將來臨，此時已經可以開始準備消暑好物，除了冷氣之外，家中必備4個實用家電，其中這一個神器，許多網友都表示「沒買會後悔」，馬上就來看看夏日必備的家電有哪些。

1.除濕機

被許多網友封為家電神器之一的就是「除濕機」，也是花錢花得最有感的電器，台灣濕熱的天氣，加上近日梅雨季，都讓家中濕度特別重，而濕度一高，對身體也有一定的影響，近年許多除濕機也附有空氣清淨的功能，用來烘乾室內衣物也有不錯的效果，售價從親民到高級都有，還自己一個乾爽舒適的居住空間。

▲家電 。（圖／翻攝自IG、品牌官網）

▲SAMPO聲寶 8L空氣清淨除濕機 AD-Z116T。（圖／sampo）

▲Cado 美型除濕機

如果是買一般及小體積的除濕機，就不會顯示濕度，想要推持家中舒適的濕度，IKEA就有推出一款具備溼度計及溫度計功能的時鐘，簡約白色的設計，放在桌上就有美感。

▲家電 。（圖／翻攝自IG、品牌官網）

▲SLÅTTIS鐘／溼度計／溫度計（白色），NT$229（圖／翻攝自IKEA）

2.空氣循環扇

循環扇正確用法並不是直吹人體，而是冷氣開26至28度一起搭配，加速空氣對流與循環，就能迅速降溫，舒爽又省電，無印良品空氣循環扇兼具大風量與低噪音，全白簡約的造型很受歡迎。

▲家電 。（圖／翻攝自IG、品牌官網）

▲無印良品空氣循環風扇，NT$2,980。（圖／翻攝自無印良品官網）

3.食物調理機

每天一杯手搖飲料，一個月就不少花費，疫情關係許多人也居家照顧，這時候調理機就派上用場，可以打果汁、製冰沙、熱豆漿十分方便，還能切碎食材肉末等，一鍵按下去就快速完成。

▲家電 。（圖／翻攝自IG、品牌官網）

▲鍋寶全營養自動調理機（圖／翻攝自etmall）

4.捕蚊燈

夏天要睡得安穩，捕蚊燈可不能少，現在小型美觀的捕蚊燈很多，放一個在床邊，可愛的造型當成擺飾，還能幫你消滅蚊蟲。

▲黃色小雞吸入式滅蚊燈（圖／翻攝自博客來）

►無印良品首度推出「惜物祭」　行李箱、收納盒最低5折起

關鍵字：

夏日, 家電, 除濕機, 循環扇, 調理機

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