3個小技巧讓牙齒常保白皙　一天只要4元讓嘴散發絕美櫻花香

文／C編

牙齒白皙，不管是擦唇膏、還是素顏，都能讓人有乾淨的形象，想避開黃板牙狀況，一定要記得以下3個Tips，避免一些容易色素沉澱的食物、勤清潔，都有助於牙齒變白，身為愛美的人，當然立刻要筆記下來。

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1.避免色素沉澱

根據醫生指出，像是咖啡、茶、紅酒、醬油、咖哩等食物，都很容易讓牙齒染色，引發發黃的狀況出現，因此日常盡量避免這類型的食物，真的要喝、吃，可以搭配吸管或是吃完就刷牙，來避免色素長時間附著在牙齒上。

2.常保乾淨清潔

吃完飯後刷牙，是很多重視牙齒清潔的人會做的事情，大多數都伴隨有牙套、假牙等之類的狀況，但是別以為健康的牙齒就不需要，想要一直維持下去，其實更需要勤清潔，尤其是吃完飯、喝飲料之後，避免食物或是糖類長時間附著在牙齒上，造成蛀牙等問題。

3.定期做牙齒美白

除了基本的日常保健，定期做牙齒美白，也是很多人會選擇的選項，像是冷光美白、噴砂美白、牙齒貼片等等方式，都是現在很常見的美白方法，可以在醫生的建議下，定期進行整理，維持良好形象。

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